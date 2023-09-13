Acidente de trânsito na Norte Sul mata uma pessoa na Serra

Caminhão-tanque envolvido no acidente Crédito: Leitor | A Gazeta

Um ciclista morreu depois de ser atropelado por um caminhão-tanque na Avenida Norte Sul, na Serra, por volta das 14h desta quarta-feira (13). Em imagem que circula pelas redes sociais é possível ver a bicicleta embaixo de uma das rodas do veículo.

Segundo a Polícia Militar, o condutor do caminhão relatou que o homem estava empurrando a bicicleta enquanto atravessava a avenida entre os carros parados no semáfaro. Após o sinal abrir, o motorista só percebeu o acidente quando olhou pelo retrovisor e viu que o ciclista havia sido atingido pela roda traseira. O teste do bafômetro deu negativo para o consumo de álcool, e nenhuma irregularidade foi constatada quanto ao veículo.

O trecho entre o cruzamento da Norte Sul com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e a Avenida Metalúrgicos ficou interditado para realização da perícia da Polícia Civil. O Departamento de Operações de Trânsito (DOT) da Serra chegou a orientar os motoristas no local, mas a avenida já foi liberada.