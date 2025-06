Acidente de trânsito mata duas pessoas em Domingos Martins

Duas pessoas morreram na manhã desta quarta-feira (4) em um acidente na ES 460, no distrito de Paraju, zona rural de Domingos Martins, região Serrana do Espírito Santo. Imagens mostram que a colisão envolveu um carro e um caminhão. A perícia da Polícia Científica foi acionada por volta de 11h20 e os corpos foram encaminhados à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante. Ainda não há informações sobre gêneros e idades das vítimas. A reportagem tenta mais informações com a Polícia Militar sobre a dinâmica do acidente e também sobre o motorista do caminhão.>