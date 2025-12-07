Acidente com três carros deixa seis pessoas feridas na BR 101, em Ibiraçu
Um acidente envolvendo três carros deixou seis pessoas feridas no km 210 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste domingo (7). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas foram atendidas no local, e quatro foram encaminhadas para hospitais da região.
Não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente, nem sobre o estado de saúde das vítimas. De acordo com a Ecovias Capixaba, que administra a via, para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF e do Samu. O trânsito no local chegou a fluir em sistema pare e siga, sendo totalmente liberado às 11h20.