Acidente com três carros deixa seis pessoas feridas na BR 101, em Ibiraçu

Um acidente envolvendo três carros deixou seis pessoas feridas no km 210 da BR 101 , em Ibiraçu , no Norte do Espírito Santo , na manhã deste domingo (7). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , duas pessoas foram atendidas no local, e quatro foram encaminhadas para hospitais da região.

Não foram divulgadas informações sobre a dinâmica do acidente, nem sobre o estado de saúde das vítimas. De acordo com a Ecovias Capixaba, que administra a via, para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da PRF e do Samu. O trânsito no local chegou a fluir em sistema pare e siga, sendo totalmente liberado às 11h20.