Acidente com cinco veículos deixa três feridos na BR 262, em Iúna

Um acidente envolvendo quatro carros e um caminhão deixou três pessoas feridas BR 262, em Iúna, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, na noite de domingo (22). O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para auxiliar no resgate de uma pessoa presa às ferragens em um dos veículos. No entanto, ao chegar ao local, a equipe constatou que a vítima já havia sido retirada e estava sendo atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).