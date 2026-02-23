A Gazeta - Agora

Acidente com cinco veículos deixa três feridos na BR 262, em Iúna

Publicado em 23/02/2026 às 09h33
Três carros e um caminhão se envolveram em um acidente na BR 262 em Iúna, no Caparaó do ES Crédito: Divulgação / Bombeiros

Um acidente envolvendo quatro carros e um caminhão deixou três pessoas feridas BR 262, em Iúna, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, na noite de domingo (22). O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para auxiliar no resgate de uma pessoa presa às ferragens em um dos veículos. No entanto, ao chegar ao local, a equipe constatou que a vítima já havia sido retirada e estava sendo atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).

Os feridos foram encaminhados ao pronto-socorro de Ibatiba, cidade vizinha. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e militares do Corpo de Bombeiros atuaram na retirada dos veículos envolvidos e na liberação da rodovia.

