Acidente com 2 carros e carreta deixa um ferido grave na BR 101 em Iconha

Publicado em 05/03/2026 às 10h06
Acidente deixou uma pessoa gravemente ferida e interditou trecho da BR 101, em Iconha
Um acidente envolvendo dois carros e uma carreta deixou uma pessoa gravemente ferida e provocou a interdição parcial da BR 101 em Iconha, no Sul do Espírito Santo, na manhã de quinta-feira (5). 

Segundo a Ecovias Capixaba, a batida ocorreu por volta das 6h e resultou na interdição da pista no sentido Sul (Rio de Janeiro). O trecho foi liberado às 7h55. Foram acionados veículo de inspeção, guincho e ambulância da concessionária, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

