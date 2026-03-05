Acidente com 2 carros e carreta deixa um ferido grave na BR 101 em Iconha

Um acidente envolvendo dois carros e uma carreta deixou uma pessoa gravemente ferida e provocou a interdição parcial da BR 101 em Iconha , no Sul do Espírito Santo, na manhã de quinta-feira (5).

Segundo a Ecovias Capixaba, a batida ocorreu por volta das 6h e resultou na interdição da pista no sentido Sul (Rio de Janeiro). O trecho foi liberado às 7h55. Foram acionados veículo de inspeção, guincho e ambulância da concessionária, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF).