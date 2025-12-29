Abordagem a moto com placa adulterada acaba em troca de tiros em Viana

Uma abordagem da Guarda Municipal de Viana a uma motocicleta com fita isolante cobrindo a placa terminou em troca de tiros no domingo (28), no município. Segundo a corporação, durante patrulhamento preventivo no bairro Morada de Bethânia, os agentes visualizaram uma Honda CB 250 Twister nessas condições e deram ordem de parada, mas o condutor fugiu. O nome dele não foi divulgado.

Ainda conforme a Guarda de Viana, houve acompanhamento tático até o bairro Campo Verde, onde o suspeito colidiu com uma viatura que prestava apoio. Em seguida, ele abandonou o veículo e correu para uma área de mata. Durante a fuga, o homem sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra os agentes, que revidaram. Na sequência, o suspeito saltou de um barranco, entrou em um córrego e conseguiu escapar.