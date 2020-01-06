A vida não muda apenas com uma virada de folha no calendário

Fogos no ano-novo 2019/2020 na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

O ano se inicia com muito calor, muita gente nas praias e cachoeiras, trânsito tumultuado nas estradas e tudo fica como dantes no quartel de Abrantes. O ritual de passagem de ano é apenas uma encenação mitológica de renovação. A vida e os seres humanos não mudam apenas com uma virada de folha no calendário. É preciso muita educação e muito condicionamento para que mudemos hábitos, costumes e atitudes.

Para colhermos o bem, é preciso cultivar o bem. Para obtermos paz, é preciso semear a paz. Milhares de pessoas assistiram aos fogos da passagem de ano na Praia da Costa. Quase todos voltaram vivos, se abraçaram, se desejaram votos de feliz ano novo e foram dormir. No entanto, um jovem foi baleado, por desentendimentos banais, alterações comuns em grupos alcoolizados. Se o assassino não estivesse armado, tudo não passaria de discussões e a turma do deixa disso resolveria.

O fato de alguém ir armado para o réveillon é emblemático de uma sociedade que tem como líder o maior defensor do porte de armas. Ninguém precisa de armas de fogo, excetuando os profissionais que são pagos pra defender a comunidade. O ser humano é tão violento que qualquer coisa serve para se defender ou para atacar. Quanto mais arma em circulação, maior a probabilidade de ocorrer um crime desse tipo.

O frágil alambrado caiu sobre os foguetes e eles explodiram ali mesmo, ferindo várias pessoas. Um deles, parece, militar de folga, feriu-se e foi buscar socorro em hospital da Praia da Costa. A motorista que o socorreu, provavelmente alcoolizada, ainda não identificada, perdeu o controle do carro e provocou grave acidente num cruzamento da Av. Champagnat. Tudo isso leio no jornal, no dia seguinte, pois nada vi e só relato o que li. E tudo poderia ter sido evitado, se as pessoas agissem corretamente. O mal é muito forte no instinto humano, embora a maioria aja corretamente. No entanto, só o mal é divulgado. Não sei se isso contribui para propagar o Bem. Acho que não.

O que vejo, no dia seguinte ao réveillon, é muito lixo na praia. 150 toneladas foram recolhidas nas praias de Vila Velha, Vitória e Serra. Os garis trabalham exaustivamente, recolhem as garrafas, mas não suas tampas e rolhas. Não dão conta do lixo miúdo, que vai para a água e servirá de morte a tartarugas, peixes, golfinhos e outros animais.