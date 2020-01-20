2020 pode consolidar setor naval do Espírito Santo

Vista aérea do Estaleiro Jurong Aracruz, no Norte do Estado Crédito: Jurong/Divulgação

Durante a crise, o setor naval brasileiro foi um dos mais impactados em termos de projetos e postos de trabalho. Essa indústria viveu a tempestade perfeita: recessão econômica, queda do preço internacional do barril de petróleo, crise da Petrobras e desdobramentos da operação Lava Jato.

Bilhões de reais em encomendas foram canceladas e cerca de 50 mil empregos foram fechados nos últimos cinco anos, conforme dados do Sinaval (Sindicato Nacional da Indústria de Construção e Reparação Naval e Offshore).

No Espírito Santo, o segmento que estava praticamente nascendo, com a chegada do Estaleiro Jurong Aracruz (EJA) - do grupo de Singapura SembCorp Marine - não teve o brilho que se esperava. Assim como no resto do país, viu parte dos seus projetos naufragar. Mas mesmo no cenário de incerteza continuou operando, diversificou suas atividades - não só com a construção da plataforma P-68, mas também com o trabalho de reparo de embarcações.

O capital estrangeiro da companhia asiática foi fundamental para dar fôlego ao negócio. Hoje, o EJA faz parte de um grupo pequeno no país que teve sobrevida em meio à instabilidade desta indústria e o fechamento de tantos outros empreendimentos com esse perfil.

Apenas três estaleiros estão em atividade: o Jurong, no Espírito Santo, o Brasfels, no Rio de Janeiro, e o EBR, no Rio Grande do Sul. E é o capixaba o que tem a maior obra em execução, com a construção de módulos e integração da P-71, plataforma prevista para operar na Bacia de Santos. Nos últimos dois anos, praticamente todas as demandas geradas pelo setor foram absorvidas por estaleiros chineses.

Agora, o dinamismo que era esperado há cerca de cinco anos começa a dar as caras e tudo indica que ele pode vir a ser reconquistado a partir de 2020. Além da plataforma P-71 - que para começar a ter seus módulos integrados aguarda a chegada do seu casco, vindo da China -, o EJA pode ver dois projetos desengavetados: o da sonda Arpoador e o da sonda Guarapari.

Esses dois empreendimentos fazem parte da lista de contratos feitos pela Sete Brasil, empresa criada em 2010 para viabilizar a construção e a operação de sondas demandadas pela Petrobras , que foram suspensos diante dos escândalos de corrupção envolvendo essas companhias. A demanda original era por 28 sondas, sete delas seriam construídas pelo EJA.