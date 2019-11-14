Petrobras começa produzir petróleo em plataforma construída no ES

Plataforma de petróleo P-68 deixou o Estaleiro Jurong Aracruz em setembro rumo ao campo de Berbigão Crédito: Agência Petrobras/Divulgação

A P-68 é a quarta unidade de produção da estatal a entrar em operação em 2019, após a P-67, no campo de Lula, e P-76 e P-77, no campo de Búzios, em linha com o Plano de Negócios e Gestão da Petrobras que está priorizando investimentos no pré-sal.

Com capacidade para processar diariamente até 150 mil barris de óleo e comprimir até 6 milhões de m³ de gás natural, a P-68 deve contribuir para o crescimento da produção da Petrobras, principalmente em 2020, com a interligação de novos poços do campo de Berbigão e com a interligação de poços do campo de Sururu.

De acordo com a Petrobras, o projeto prevê a interligação de dez poços produtores e sete poços injetores à P-68. O escoamento da produção de petróleo será feito por navios aliviadores, enquanto a produção de gás será escoada pelas rotas de gasodutos do pré-sal.

A FPSO está localizada a aproximadamente 230 km da costa do estado do Rio de Janeiro, em profundidade de água de 2.280 metros.

Os campos de Berbigão e Sururu estão localizados na concessão BM-S-11A, operada pela Petrobras (42,5%), em parceria com a Shell Brasil Petróleo Ltda. (25%), Total E&P do Brasil Ltda. (22,5%) e a Petrogal Brasil S.A. (10%).

Os reservatórios desses campos também se estendem para áreas sob Contrato de Cessão Onerosa (100% Petrobras) e, após o processo de unitização, constituirão as jazidas compartilhadas de Berbigão e Sururu.

VEJA O VÍDEO DA SAÍDA DA PLATAFORMA DO ESTALEIRO, EM SETEMBRO: