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P-68

Petrobras começa produzir petróleo em plataforma construída no ES

Feita no Estaleiro Jurong, em Aracruz, a nova plataforma deve aumentar a produção da estatal no pré-sal da Bacia de Santos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2019 às 20:02

Publicado em 14 de Novembro de 2019 às 20:02

Plataforma de petróleo P-68 deixou o Estaleiro Jurong Aracruz em setembro rumo ao campo de Berbigão Crédito: Agência Petrobras/Divulgação
Petrobras iniciou nesta sexta-feira (14), a produção de petróleo e gás natural através da plataforma P-68 no campo de Berbigão, no pré-sal da Bacia de Santos. A plataforma, do tipo FPSO (unidade flutuante que produz, armazena e transfere óleo e gás) foi produzida no Estaleiro Jurong Aracruz (EJA), no Litoral Norte do Espírito Santo.
A P-68 é a quarta unidade de produção da estatal a entrar em operação em 2019, após a P-67, no campo de Lula, e P-76 e P-77, no campo de Búzios, em linha com o Plano de Negócios e Gestão da Petrobras que está priorizando investimentos no pré-sal.
Com capacidade para processar diariamente até 150 mil barris de óleo e comprimir até 6 milhões de m³ de gás natural, a P-68 deve contribuir para o crescimento da produção da Petrobras, principalmente em 2020, com a interligação de novos poços do campo de Berbigão e com a interligação de poços do campo de Sururu.

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De acordo com a Petrobras,  o projeto prevê a interligação de dez poços produtores e sete poços injetores à P-68. O escoamento da produção de petróleo será feito por navios aliviadores, enquanto a produção de gás será escoada pelas rotas de gasodutos do pré-sal.
A FPSO  está localizada a aproximadamente 230 km da costa do estado do Rio de Janeiro, em profundidade de água de 2.280 metros.
Os campos de Berbigão e Sururu estão localizados na concessão BM-S-11A, operada pela Petrobras (42,5%), em parceria com a Shell Brasil Petróleo Ltda. (25%), Total E&P do Brasil Ltda. (22,5%) e a Petrogal Brasil S.A. (10%).
Os reservatórios desses campos também se estendem para áreas sob Contrato de Cessão Onerosa (100% Petrobras) e, após o processo de unitização, constituirão as jazidas compartilhadas de Berbigão e Sururu.

VEJA O VÍDEO DA SAÍDA DA PLATAFORMA DO ESTALEIRO, EM SETEMBRO:

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