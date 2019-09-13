Jurong cancela evento de entrega da plataforma P-68 no ES

O Estaleiro Jurong Aracruz (EJA) cancelou a cerimônia de entrega da plataforma P-68, que estava prevista para acontecer nesta sexta-feira às 15 horas na cidade no Norte do Espírito Santo.
Em um comunicado, em português e em inglês, enviado a convidados do evento, é informado que "devido a circunstâncias inevitáveis, a cerimônia de entrega da P-68 foi adiada". Uma nova data, entretanto, não é informada no texto.
O motivo para o cancelamento do evento não foi detalhado. A coluna entrou em contato com o EJA e com a Petrobras, mas até o momento as empresas não deram retorno.