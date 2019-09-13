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Beatriz Seixas

Jurong cancela evento de entrega da plataforma P-68 no ES

Cerimônia estava prevista para esta sexta às 15 horas

Públicado em 

13 set 2019 às 11:56
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Embarcações no cais do Estaleiro Jurong Aracruz (EJA) Crédito: EJA/Divulgação
Estaleiro Jurong Aracruz (EJA) cancelou a cerimônia de entrega da plataforma P-68, que estava prevista para acontecer nesta sexta-feira às 15 horas na cidade no Norte do Espírito Santo
Em um comunicado, em português e em inglês, enviado a convidados do evento, é informado que "devido a circunstâncias inevitáveis, a cerimônia de entrega da P-68 foi adiada". Uma nova data, entretanto, não é informada no texto. 
> Casagrande não é convidado para entrega de 1ª plataforma feita no ES
Um documento foi enviado pelo Estaleiro Jurong Aracruz a convidados cancelando o evento Crédito: Divulgação
O motivo para o cancelamento do evento não foi detalhado. A coluna entrou em contato com o EJA e com a Petrobras, mas até o momento as empresas não deram retorno. 

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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