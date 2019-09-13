Casagrande não é convidado para entrega de 1ª plataforma feita no ES

Estaleiro Jurong Crédito: Divulgação

plataforma P-68, que vai atuar no pré-sal da Bacia de Santos, nos campos de Berbigão e Sururu. A conclusão da embarcação é um marco para a companhia de Singapura, para a Estaleiro Jurong Aracruz (EJA) realiza nesta sexta-feira, às 15 horas, a cerimônia de entrega da, que vai atuar nonos campos de Berbigão e Sururu. A conclusão da embarcação é um marco para a companhia de Singapura, para a Petrobras e também para o Estado , que teve a sua primeira unidade do tipo FPSO (que produz, armazena e transfere óleo) fabricada em território capixaba.

Motivos para festa não faltam, especialmente após todas as dificuldades enfrentadas pelo setor naval e de petróleo e gás nos últimos anos fruto da crise econômica e também da vivida pela Petrobras, após a deflagração da operação Lava Jato

Mas se alguém esperava pompa e holofotes para este momento certamente vai ficar decepcionado. A coluna apurou que o evento desta sexta vai ser fechado e bem tímido, apenas para profissionais que atuam no EJA e para alguns representantes da Petrobras. Nem mesmo o presidente da estatal, Roberto Castello Branco, e diretores da petroleira se farão presentes.

Convite para entrega da plataforma P-68 no Estaleiro Jurong Aracruz Crédito: Divulgação

Convites para autoridades e instituições ligadas ao setor também não foram feitos. Até o maior representante do Estado, o governador Renato Casagrande (PSB), ficou de fora da cerimônia. Nenhum convite foi endereçado à equipe da Palácio Anchieta. A coluna apurou que não trata-se de nenhum mal-estar entre governo e empresas, apenas uma opção da Petrobras e do EJA de fazerem um evento mais discreto.

Mesmo assim essa atitude pegou de surpresa políticos e empresários, que consideraram inadequada e pouco amistosa essa decisão. Ao longo da quinta-feira, o “veto” a integrantes do governo estadual, a prefeitos, a vereadores, a empresários e a representantes de classe já gerava grande burburinho.

A cerimônia da P-68 será completamente diferente de outras já realizadas pela Petrobras, junto a diferentes estaleiros, em anos passados. Em várias situações, não só o presidente da estatal como o presidente do país participava do evento para fazer o batismo do navio-plataforma. Aliás, na maioria das vezes, a entrega de embarcações se tornou um ato político. Durante os governos petistas, esse tipo de cerimônia foi usada inclusive para fazer campanha.

Por aqui, os críticos não esperavam ter nada tão grandioso, nem concordam com o exacerbado uso político, mas também avaliam que fechar o evento só para quem “tem crachá” demonstra que as duas empresas não estão dispostas a dialogar com a sociedade capixaba. “Para crescimento e desenvolvimento, precisamos de integração e informação, no sentido mais amplo”, ponderou uma liderança.

Uma outra fonte comentou que abrir o evento seria uma forma de valorizar o trabalho dos profissionais que atuaram na construção da P-68 assim como reforçaria a qualidade do setor naval no Espírito Santo.