Vice-prefeito de Cachoeiro promete doar 10 meses de salário a vítimas da enchente

O vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Jonas Nogueira (PSL), prometeu doar às vítimas da enchente na sua cidade
todo o salário líquido (descontados o imposto de renda e a contribuição ao INSS) de março a dezembro, quando termina seu mandato.
Nogueira, que é contador e advogado, recebe R$ 8.938 , mas com os descontos seu salário vai para R$ 6.967,13, o valor que passará a ser descontado mensalmente em seu contracheque.
“O povo cachoeirense passa por um triste momento em decorrência da maior enchente da nossa história”, afirmou Nogueira. “Quero colaborar na reestruturação econômica e física da nossa cidade, além de motivar o povo.”
Desde 2018, Jonas Nogueira, bolsonarista assumido, está rompido politicamente com o prefeito Victor Coelho (PSB), a quem faz oposição. A rivalidade é tanta que ambos não se relacionam nem nas redes sociais. E o socialista é candidato à reeleição. Ou seja, ambos vão medir forças nas urnas em outubro.