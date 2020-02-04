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  • Vice-prefeito de Cachoeiro promete doar 10 meses de salário a vítimas da enchente
Leonel Ximenes

Vice-prefeito de Cachoeiro promete doar 10 meses de salário a vítimas da enchente

Pré-candidato a prefeito, Jonas Nogueira (PSL) autorizou a prefeitura a descontar de cerca de R$ 7 mil (líquidos), de março até o fim do seu mandato, em dezembro, e depositar o valor na conta aberta para atender aos atingidos pela cheia do Rio Itapemirim

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 17:53

Públicado em 

04 fev 2020 às 17:53
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Jonas Nogueira, que fez campanha para Bolsonaro, está rompido com o prefeito de Cachoeiro Crédito: Foto do Leitor
O vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Jonas Nogueira (PSL), prometeu doar às vítimas da enchente na sua cidade todo o salário líquido (descontados o imposto de renda e a contribuição ao INSS) de março a dezembro, quando termina seu mandato.
Nogueira, que é contador e advogado, recebe R$ 8.938 , mas com os descontos seu salário vai para R$ 6.967,13, o valor que passará a ser descontado mensalmente em seu contracheque.
O ofício autorizando o desconto foi protocolado nesta terça (4) na prefeitura. Na exposição de motivos, o vice-prefeito de Cachoeiro, que é pré-candidato a prefeito neste ano, diz que a doação do seu salário levou em consideração o sofrimento e o prejuízo material de centenas de moradores, comerciantes e instituições da cidade.
“O povo cachoeirense passa por um triste momento em decorrência da maior enchente da nossa história”, afirmou Nogueira. “Quero colaborar na reestruturação econômica e física da nossa cidade, além de motivar o povo.”

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Desde 2018, Jonas Nogueira, bolsonarista assumido, está rompido politicamente com o prefeito Victor Coelho (PSB), a quem faz oposição. A rivalidade é tanta que ambos não se relacionam nem nas redes sociais. E o socialista é candidato à reeleição. Ou seja, ambos vão medir forças nas urnas em outubro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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