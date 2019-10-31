"Uso de cinto evitaria tragédia", diz leitor sobre acidente em Camburi

Carro envolvido em acidente na Dante Michelini, em Vitória Crédito: Isaac Ribeiro

De acordo com a polícia, às 23h52, o motorista do Audi perdeu o controle da direção, subiu o canteiro central, derrubou o poste de iluminação, invadiu a contramão e bateu de frente com um Transcol que faz a linha 508. Desgovernado, o Audi ainda rodou e atingiu um Jeep.

O motorista, Augusto César Bento Perim Filho, 26 anos, e o carona, o estudante universitário Caio Perim Furlan, 27 anos, sofreram escoriações e foram levados para o hospital, mas já tiveram alta.

O acidente comoveu os leitores de A Gazeta, que manifestarem seus pêsames às famílias. Muitos internautas também cobraram investigação para determinar as causas da colisão. Confira alguns comentários:

Meu Deus, sem palavras para descrever o quanto a família desses rapazes estão sofrendo e muito abalados com a perda de pessoas tão jovens. Que Deus possa confortar a família inteira. (Luciana Batista)

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Não conhecia os dois rapazes que faleceram, mas confesso que fiquei muito abalada. (Gledis Ferreira da Silva)

Lamento profundamente a morte dos jovens, mas às vezes temos que perder para ganharmos. Ganharmos responsabilidades, ganharmos uma nova vida em Cristo. Quem sabe agora algo de diferente possa acontecer na vida desses jovens que sobreviveram. (Joilton Rodrigues Paixão)

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A coisa mais difícil é uma pessoa ser presa por provocar mortes no trânsito. A justiça coloca fiança, a família paga e a maioria das pessoas comemora. Nossas leis só funcionam com os menos favorecidos. (Thiago Silva)

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É só dirigir com educação e respeito às leis de trânsito que cenas assim ficariam raras de acontecer! Carro é uma máquina, e se não conduzi-la com responsabilidade, cenas assim se repetirão... infelizmente, jovens se foram deixando suas famílias sofrendo. Meus sentimentos! (Erika Fagundes)

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Talvez os rapazes estivessem vivos se estivessem de cinto. As autoridades têm obrigação de apurar os fatos. Como este cidadão estava dirigindo? Alta velocidade? Ingeriu bebida? Colocou a sua vida e dos amigos em risco? Não sabemos o que aconteceu... passou mal ao volante? Chega de acidentes de trânsito por causa de imprudência. (Penha Sena)

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Já perdi pessoas muito próximas por imprudência, fico indignada quando vejo acidentes como esse. Uns rapazes jovens, estudados e bonitos perderem a vida assim. (Glaucia Scarpino)

Matheus Nunes Fardin e Gustavo Fracarolli morreram em um acidente na Dante Michelini Crédito: Reprodução/Instagram

Terrível deve ser esse sentimento. Tenho uma filha com 19 anos e peço a Deus proteção e peço a ela prudência. Não quero nunca passar pela perda de mais uma filha, visto que minha Luma era uma bebezinha e foi a doença que a levou. (Ana Fábia)

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Infelizmente, a imprudência está ceifando vidas de muitos inocentes. Deus tenha misericórdia dessa família. (Mauriceia De Bortolo)

O grande problema é que os que deveriam ser os pacificadores do trânsito, quando entram em seus veículos, se transformam, fazem de um simples meio de locomoção uma arma para matar ou para morrer. (Ageu Lechenacoski)

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Um motorista tem a obrigação de saber que ele é responsável pelas vidas que ele carrega dentro do seu veículo, seja ele qual for. Temos que ter total responsabilidade. (Roziane Nogueira da Silva)

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Embora não saibamos o real motivo do acidente fatal, devemos ter no mínimo respeito, porque tem um pai e uma mãe por trás disso, tem uma família e somente eles sabem o tamanho da dor neste momento. Ponham-se no lugar dos outros um pouco. Já pararam para imaginar que poderiam ser um familiar seu ou até mesmo você? Se foi ou não culpa de alguém, será investigado. Mas julgamento nessa hora é complicado, essa é minha opinião. Meus pêsames às famílias e que a recuperação dos outros seja breve. (Maria da Penha Pereira)

Os dois mortos estavam no banco de trás, sem cinto. É preciso conscientizar as pessoas a usarem cinto no banco de trás. Evitaria muitas tragédias. (Janine Dinelli Rizzo)

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