Tirolesa vai trazer danos ambientais para o Morro do Moreno?

A Ammor (Associação de Moradores do Morro do Moreno) é constituída por uma comunidade organizada e consolidada, com módulo de serviço de atendimento ao cidadão (SAC) construída pelos moradores, com patrulhamento diuturno da Polícia Militar e da Guarda Municipal; videomonitoramento de suas principais ruas e avenidas e vem, colaborando com o município de Vila Velha no que se refere à segurança pública, à pratica de esportes com o desenvolvimento do turismo, etc. A Ammor é também a principal interessada na conservação da localidade, sendo de seu interesse a efetiva proteção ao meio ambiente, evitando-se invasões, para dar segurança jurídica à população vila-velhense.

A associação concorda com a instalação da tirolesa ou com a prática de qualquer outro esporte que venha a ser criado no Morro do Moreno, desde que não perturbe o sossego e a tranquilidade do bairro e dos visitantes, não ultrapasse os limites das regras ambientais, e sobretudo não traga movimentação de pessoas de forma a causar malefícios à vegetação e aos animais.

Nosso município precisa contar com equipamentos atrativos para o turismo, e o Espírito Santo deve adotar medidas urgentes para deixar de ser mera rota “de passagem” para o turismo da Região Nordeste. E esta iniciativa é um bom passo nesse sentido. Por isso, não fazemos qualquer oposição ao empreendimento, que certamente será analisado pelos órgãos competentes antes da instalação e início das atividades.

Ainda, no intuito de uma solução permanente para a situação do Morro do Moreno, o novo PDM aprovado em novembro de 2018, está possibilitando a regularização fundiária do local, com o licenciamento ambiental do loteamento existente (vide matéria de A Gazeta de 28/11/2018).

Tal licenciamento está elucidando os reais impactos da ocupação humana, além de apontar medidas mitigadoras e de compensação que podem trazer potenciais impactos positivos ao meio biótico nativo no local.

Dentre estas medidas previstas podemos citar: a realização de obras de adequação de vias e sistemas de drenagem de água da chuva; a elaboração de estudos mais adequados sobre a flora nativa local, que possibilitam um diagnóstico e mapeamento das fitofisionomias mais precisos; o controle e manejo de espécies exóticas invasoras nos diversos ecossistemas do Morro do Moreno; a regularização de atividades esportivas e de ecoturismo no local, entre outras medidas.

A contribuição de entidades ambientais ao Morro do Moreno é igualmente importante quando visa educação ambiental, assim como promove mutirões para cata de lixo abandonado nas trilhas com resultados positivos. E será sempre bem-vinda, como não poderia deixar de ser. O que é renegado pelo controle e manejo de espécies é a introdução sistemática de animais capturados em outros habitats e trazidos para o local com o fim de perpetuação de espécie ou para a caracterização da área como de proteção integral, como é o caso das preguiças ali existentes!