Home
>
Um tema, duas visões
>
Tirolesa vai trazer dano ambiental para o Morro do Moreno?

Tirolesa vai trazer dano ambiental para o Morro do Moreno?

Instalação de equipamento com potencial turístico é apenas um dos elementos que coloca moradores e ambientalistas em lados opostos sobre o papel do ícone de Vila Velha

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 16 de agosto de 2019 às 12:26

 - Atualizado há 6 anos

Tirolesa no Morro do Moreno, em Vila Velha Crédito: Amarildo

Vias que dão acesso ao topo devem ser fechadas

Recomendado para você

Ministro do STF votou pela absolvição de Jair Bolsonaro das acusações da Procuradoria-Geral da República sobre tentativa de golpe de Estado

Dois advogados analisam o voto de Fux no julgamento de Bolsonaro

Aprovado pelo Senado Federal nesta semana, projeto de lei que acaba com as saídas temporárias deve voltar à Câmara dos Deputados; especialistas divergem sobre o tema

Fim da 'saidinha' de presos é a melhor solução?

Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria em favor da prisão imediata, mas julgamento foi suspenso após pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes levar análise para plenário físico

Prisão após condenação pelo Tribunal do Júri deve ser imediata?

Petrus Lopes e Ludmilla Almeida são autores da pesquisa científica “Bichos Preguiça do Morro do Moreno”, do Instituto Jacarenema de Pesquisa Ambiental

Há cinco anos o Instituto Jacarenema de Pesquisa Ambiental estuda os bichos preguiça que vivem no Morro do Moreno, recentemente publicamos dois artigos científicos, um internacional.

O Morro do Moreno é um fragmento da Mata Atlântica de grande relevância biológica, paisagística e de proteção às espécies ameaçadas de extinção. Ainda assim, é uma área particular, na qual, os proprietários não estão zelando pela integridade física e biológica; associado a isso, temos a ausência do poder público; fatores que pressionam a área natural diariamente com impactos ambientais, alguns irreversíveis.

Aspas de citação

Atividades como a tirolesa, obras sem autorização, serviços oferecidos aos visitantes, não podem impactar espécies em extinção

Aspas de citação

Recentemente registramos a ocorrência de duas espécies de preguiça, a comum (Bradypus variegatus) e a de coleira (Bradypus torquartus), ambas, endêmicas do Brasil e a última citada no livro vermelho de fauna brasileira ameaçada de extinção e no livro de mamíferos do Brasil ameaçados de extinção, ambos em estado crítico. As principais causas são: a fragmentação da Mata Atlântica e a descaracterização do seu habitat, pois não se adaptam com facilidade às alterações no ambiente e nem a presença humana.

Possuem a saúde frágil e grande probabilidade de sofrer contaminação com de doenças humanas e de animais domésticos. Estamos perdendo esses animais um a um (nos últimos 3 anos), a cada incêndio, desmatamento, construção irregular; uma série de episódios de mortes. Por íltimo (em março/2019) uma espécie foi morta após ataques de dois pit bulls soltos e sem focinheira.

Há anos, vários descasos, usos e ocupações desordenadas acontecem, problemas se arrastam e nada muda. O Moreno pode ser um ativo ambiental, um ponto turístico, um monumento natural, uma área de proteção ambiental, um santuário dos bichos preguiça de Vila Velha.

Hoje a inércia, ineficiência e insuficiência da gestão pública ambiental impede o reposicionamento econômico e empresarial de cidades como Vila Velha, que tem vocação para o turismo, mas não consegue usar seus ativos ambientais, muito menos atrair investimentos para esse setor.

Por isso, e diante de todo o contexto, entendemos que tecnicamente e legalmente deve haver a paralisação e o fechamento das vias que dão acesso às vegetações e aos topos do Morro do Moreno, e o mais rápido possível, devem ser bloqueadas pela guarda municipal ambiental.

Atividades como a tirolesa, obras sem autorização, serviços oferecidos aos visitantes, não podem impactar espécies em extinção, e sendo autorizadas, devem acontecer com regulação, segurança e controle de fluxo.

Um estudo sobre todas as legislações que parametrizam a legalidade da medida apontada pelo Instituto Jacarenema foi elaborado para auxiliar o Ministério Público a tomar providências urgentes e emergenciais visando uma resposta à altura dos impactos existentes, a exemplo da tirolesa, efeitos que vem extinguindo bichos preguiça no Morro do Moreno; é um alerta máximo do Instituto Jacarenema.

Município precisa ter atrativos para o turismo

Carlos Salles é vice-presidente da Associação de Moradores do Morro do Moreno (Ammor)

A Ammor (Associação de Moradores do Morro do Moreno) é constituída por uma comunidade organizada e consolidada, com módulo de serviço de atendimento ao cidadão (SAC) construída pelos moradores, com patrulhamento diuturno da Polícia Militar e da Guarda Municipal; videomonitoramento de suas principais ruas e avenidas e vem, colaborando com o município de Vila Velha no que se refere à segurança pública, à pratica de esportes com o desenvolvimento do turismo, etc. A AMMOR é também a principal interessada na conservação da localidade, sendo de seu interesse a efetiva proteção ao meio ambiente, evitando-se invasões, para dar segurança jurídica à população Vilavelhense.

A associação concorda com a instalação da tirolesa ou com a prática de qualquer outro esporte que venha a ser criado no Morro do Moreno, desde que não perturbe o sossego e a tranquilidade do bairro e dos visitantes, não ultrapasse os limites das regras ambientais, e sobretudo não traga movimentação de pessoas de forma a causar malefícios à vegetação e aos animais.

Nosso município precisa contar com equipamentos atrativos para o turismo, e o Espírito Santo deve adotar medidas urgentes para deixar de ser mera rota “de passagem” para o turismo da Região Nordeste. E esta iniciativa é um bom passo nesse sentido. Por isso, não fazemos qualquer oposição ao empreendimento, que certamente será analisado pelos órgãos competentes antes da instalação e início das atividades.

Aspas de citação

A associação concorda com a instalação da tirolesa ou com a prática de qualquer outro esporte que venha a ser criado no Morro do Moreno

Aspas de citação

Ainda, no intuito de uma solução permanente para a situação do Morro do Moreno, o novo PDM aprovado em novembro de 2018, está possibilitando a regularização fundiária do local, com o licenciamento ambiental do loteamento existente (vide matéria de A Gazeta de 28/11/2018).

Tal licenciamento está elucidando os reais impactos da ocupação humana, além de apontar medidas mitigadoras e de compensação que podem trazer potenciais impactos positivos ao meio biótico nativo no local.

Dentre estas medidas previstas podemos citar: a realização de obras de adequação de vias e sistemas de drenagem de água da chuva; a elaboração de estudos mais adequados sobre a flora nativa local, que possibilitam um diagnóstico e mapeamento das fitofisionomias mais precisos; o controle e manejo de espécies exóticas invasoras nos diversos ecossistemas do Morro do Moreno; a regularização de atividades esportivas e de ecoturismo no local, entre outras medidas.

A contribuição de entidades ambientais ao Morro do Moreno é igualmente importante quando visa educação ambiental, assim como promove mutirões para cata de lixo abandonado nas trilhas com resultados positivos. E será sempre bem-vinda, como não poderia deixar de ser. O que é renegado pelo controle e manejo de espécies é a introdução sistemática de animais capturados em outros habitats e trazidos para o local com o fim de perpetuação de espécie ou para a caracterização da área como de proteção integral, como é o caso das preguiças ali existentes!

Está comprovado que o espaço do Morro do Moreno (a área física) não comporta, nem oferece a estes animais a variedade biológica e o tamanho de uma reserva ideal para seu desenvolvimento e de seus futuros descendentes.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais