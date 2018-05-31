Nova lei prejudica a gestão pública?

OS GOVERNANTES E A LEI

Felipe Itala Rizk é advogado

O sentimento geral da sociedade é de que somente o governante venal ou aquele que comete algum tipo de erro grosseiro em sua gestão é que passa a responder frente às respectivas autoridades pelos seus atos. Entretanto, o senso comum é equivocado.

Um Decreto-Lei do período do Estado Novo da Era Vargas, que disciplina a interpretação e aplicação das leis no Brasil, foi alterado no final do mês de abril deste ano por meio da Lei nº 13.655/18. Por conta disso, houve uma chuva de protestos de alguns membros de órgãos fiscalizadores, em especial daqueles oriundos de tribunais de contas e controladorias, a ponto de solicitarem formalmente que o presidente da República opusesse veto integral ao texto.

Resumidamente, a nova lei impactará diretamente em todas as decisões, sejam elas oriundas do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas ou de controladorias, que pretendam invalidar algum ato ou contrato administrativo.

A nova lei impactará em todas as decisões, sejam elas oriundas do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas ou de controladorias, que pretendam invalidar algum ato ou contrato administrativo

Para os críticos dessa lei, ela auxiliará os governantes e demais gestores acusados de improbidade, uma vez que traz novos parâmetros a serem considerados antes e durante as decisões que questionam seus atos, limitando, por consequência, a atuação dos órgãos de controle.

Ocorre que a lei vem para podar os excessos e não para afagar os maus gestores. Detentores de mandatos eletivos, técnicos concursados, secretários de governo, procuradores e tantos outros, não raras vezes têm seus atos colocados em xeque, inclusive com a possibilidade de responderem com seu patrimônio pessoal, caso seja considerado culpados pela instância competente.

Com isso, a inércia ou a negativa a tudo e a todos se tornou o porto seguro para muitos dos integrantes da administração pública, os quais receiam se tornarem réus de algum órgão de controle. É o chamado apagão decisório como mencionado pelo ministro do Tribunal de Contas da União Bruno Dantas em recente artigo publicado.

Justamente por conta disso, o artigo 22 da referida lei, a título de exemplo, traz importante avanço: Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

Assim, se no passado houve uma profunda ausência de fiscalização sobre os atos dos governantes e demais pessoas em seu entorno (tese), experimentamos hoje uma hipertrofia do órgãos de controle, judiciais e administrativos, cheia de excessos e, portanto, tão nociva quanto à primeira fase (antítese), daí porque a necessidade de evoluirmos para um equilíbrio (síntese) e, sem dúvida, a Lei 13.655, ainda que de forma acanhada, contribui para tanto.

DISPOSIÇÕES GENÉRICAS

Alfredo Alcure Neto e Gustavo Rubert Rodrigues são professores e auditores de Controle Externo

Recentemente, o mundo jurídico foi surpreendido com uma nova lei que, com a justificativa de trazer maior segurança jurídica aos gestores públicos, trouxe profundas alterações no modo de responsabilização por seus atos. Essa é a Lei nº 13.655/2018, que acrescentou alguns dispositivos à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

O intuito deste artigo é demonstrar quatro pontos que merecem a atenção da sociedade.

O primeiro é que a LINDB funciona como uma lei das leis. Mas o que seria isso? É uma lei que traz disposições mais genéricas, e que serviria para explicar como todas as outras leis devem ser aplicadas. É forçoso reconhecer que as alterações legais foram direcionadas para regular as decisões do Poder Judiciário e Tribunal de Contas sobre os atos dos gestores públicos, distante do objetivo inicial da LINDB.

O segundo ponto guarda relação com a ausência participação da sociedade no debate. A matéria não foi discutida adequadamente. A única audiência realizada, ocorrida no Senado Federal, não teve a participação representantes dos órgãos de controle. Já na Câmara dos Deputados, o projeto que originou a nova lei não foi votado e aprovado no Plenário, mas apenas nas Comissões.

O erro grosseiro é conceito subjetivo, de não tão fácil constatação. Agora, o agente público que agir de forma culposa não será mais responsabilizado? A resposta com o tempo

O terceiro ponto diz respeito à responsabilização dos agentes públicos. Conforme artigo 5º da Lei de Improbidade Administrativa, norma que é referência no combate à corrupção, se o agente público causa lesão ao erário, tendo atuado com dolo ou culpa, responderá pelo dano e será punido. Já a nova lei nem menciona a palavra culpa, preferindo utilizar o conceito de erro grosseiro.

A omissão da lei, ao deixar de trazer um conceito de amplo conhecimento pelos operadores do direito (culpa), e incluir conceito jurídico não usual nessa seara (erro grosseiro), acaba criando o que se propôs a combater, que é a insegurança jurídica.

O dolo, muitas vezes, é de difícil comprovação, por envolver a intenção do agente. Já o erro grosseiro é conceito subjetivo, de não tão fácil constatação. A partir de agora, o agente público que agir de forma culposa, não será mais responsabilizado? A resposta virá com o tempo.