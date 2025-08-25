Home
Videocast debate papel do poder público no combate à violência contra mulher

Quarto episódio encerra as lives do projeto Ela Pod, Todas Podem durante o Agosto Lilás. A transmissão é nesta terça-feira (26), às 19h

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 18:52

Com o tema “Políticas para mulheres: o papel do Estado e os desafios do enfrentamento à violência”, o quarto e último episódio do videocast Ela Pod, Todas Podem vai discutir as ações do governo no enfrentamento à violência contra a mulher, a importância de criar políticas públicas sobre esse assunto e as dificuldades que muitas vítimas passam. A transmissão, uma das iniciativas do Todas Elas durante o Agosto Lilás, é nesta terça-feira (26), às 19h, no site A Gazeta, no YouTube e nas redes sociais.

O episódio vai contar com a participação da secretária da Mulher, do governo do Espírito Santo, Jacqueline Moraes, e da jornalista e apresentadora do programa Em Movimento Daniela Carla. O bate-papo será mediado pela gerente de Produto Digital de A Gazeta e uma das idealizadoras do Todas Elas, Elaine Silva.

Live do Todas Elas sobre direitos das mulheres
Live do Todas Elas sobre direitos das mulheres Crédito: Camilly Napoleão/Arte

Durante todo o mês de agosto, o Todas Elas tem produzido materiais com informações sobre direito da mulher e discutido a realidade enfrentada por mulheres vítimas de vulnerabilidade, trazendo, ainda, informações sobre as diferentes formas de se buscar ajuda para quebrar o ciclo da violência.

Ela Pod, Todas Podem

1° Episódio -Quarta-feira (6/8)

Convidadas: Fernanda Prugner (defensora pública) e Jucileia (ativista).
2° Episódio - Segunda-feira (13/08)
Convidadas: Layla Freitas (presidente da Comissão da Mulher Advogada na OAB-ES) e Natizinha (locutora da Rádio Litoral).
3° Episódio -Terça-feira (19/08)
Convidadas: Hermínia Azoury (juíza) e Flávia Herkenhoff (co-fundadora do Papo de Quinta e empreendedora)
4° Episódio -Terça-feira (26/08)
Convidadas: Jacqueline Moraes (secretária de Estado) e Dani Carla (apresentadora).

