Videocast debate papel do poder público no combate à violência contra mulher

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 18:52
Com o tema “Políticas para mulheres: o papel do Estado e os desafios do enfrentamento à violência”, o quarto e último episódio do videocast Ela Pod, Todas Podem vai discutir as ações do governo no enfrentamento à violência contra a mulher, a importância de criar políticas públicas sobre esse assunto e as dificuldades que muitas vítimas passam. A transmissão, uma das iniciativas do Todas Elas durante o Agosto Lilás, é nesta terça-feira (26), às 19h, no site A Gazeta, no YouTube e nas redes sociais.
O episódio vai contar com a participação da secretária da Mulher, do governo do Espírito Santo, Jacqueline Moraes, e da jornalista e apresentadora do programa Em Movimento Daniela Carla. O bate-papo será mediado pela gerente de Produto Digital de A Gazeta e uma das idealizadoras do Todas Elas, Elaine Silva.
Durante todo o mês de agosto, o Todas Elas tem produzido materiais com informações sobre direito da mulher e discutido a realidade enfrentada por mulheres vítimas de vulnerabilidade, trazendo, ainda, informações sobre as diferentes formas de se buscar ajuda para quebrar o ciclo da violência.
Ela Pod, Todas Podem
1° Episódio -Quarta-feira (6/8)
