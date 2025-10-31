Home
Todas Elas participa de evento para mulheres do setor portuário

A imersão que é realizada em Vitória reúne mulheres especialistas e referências neste setor; saiba mais

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 14:05

O evento reúne mulheres especialistas e referências no mercado portuário e marítimo
O mercado marítimo portuário ainda é um setor majoritariamente ocupado por homens Crédito: Freepik

Idealizado para mulheres interessadas no setor marítimo, portuário e comércio exterior, o treinamento Porto, Mar e Comércio Internacional é realizado nesta sexta-feira (31). A iniciativa é da empresa que oferece consultoria para o ramo, iPorts, e visa a fortalecer o protagonismo feminino, diversidade, igualdade e inclusão. O treinamento vai contar com 10h de programação e terá a participação de mulheres especialistas na área e será realizado na Praia do Canto, em Vitória.

A imersão vai contar com acolhimento, sessões de comunicação, coaching, momento de conexões e networking e roda de conversa. Para a especialista em ESG e idealizadora do evento, Flavia Nico, o treinamento é uma oportunidade para incentivar e inspirar mulheres neste mercado de trabalho. “Muitas mulheres, elas não querem ficar, porque elas não se sentem incluídas, elas têm uma barreira de uma história patriarcal”, afirma.

“É um ambiente em que a maioria dos trabalhadores são homens, até pelo ambiente com grandes infraestruturas. A partir daí, veio a ideia desse projeto, que tem o objetivo, não apenas de falar da diversidade em si, mas com maior foco na inclusão”, completa.

A gente quer preparar essas mulheres para que elas se sintam bem em qualquer lugar que elas estiverem

Flávia Nico

Especialista em ESG

Entre as mulheres especialistas que compõem a programação do treinamento, também estão a Mestre em Direito Ambiental, Paula Vervolet, a Doutora em Administração, Juliana Teixeira e a mentora, treinadora de equipes e coach de desenvolvimento humano, Isabela Oliveira. Uma das atividades do treinamento será uma roda de conversa com o tema “Gestão de Conflitos do Jeito D’Elas”, que vai utilizar experiências reais para compartilhar estratégias de como as mulheres devem se impor de maneira firme dentro do ambiente profissional.

A conversa vai contar com a participação da líder regional do grupo Mulheres e Portos, Flávia Fardim, a diretora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), Flavia Takafashi, a chefe regional da Antaq, Daniela Quadros e a especialista em Direito Marítimo, Portuário, Aduaneiro e Tributário, Luciana Mattar. O bate-papo será mediado pela Gerente de Produto Digital de A Gazeta e idealizadora do Todas Elas, Elaine Silva.

Flávia destaca que esse tipo de ação reforça ao público feminino que as mulheres devem ocupar os espaços que desejarem. “A gente está trabalhando ferramentas para que as mulheres se fortaleçam, que elas se sintam seguras e encontrem um propósito, se sintam mais seguras, seja para trabalhar nos portos, com comércio internacional ou qualquer trajetória profissional que ela quiser”, completa.

Além da participação institucional do Todas Elas e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o evento também conta com a parceria de organizações e empresas do ramo, como o Ministério de Portos e Aeroportos, Federação Nacional Das Operações Portuárias, o Sindicato do Comércio Exportação e Importação do Espírito Santo, o Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Espírito Santo, Wiska Brasil e outras instituições.

