Todas Elas participa de debate sobre mulheres desafiando os limites

Com o tema “Papo do Ano – Mulheres que Desafiam Limites” , o maior evento de liderança feminina do Espírito Santo terá sua terceira edição na próxima quinta-feira (2), em Vitória. O Papo do Ano é um evento realizado pelo coletivo Papo de Quinta, que promove o empreendedorismo feminino e a liderança de mulheres. A programação terá 10 horas de duração e vai contar com três painéis, quatro workshops, além de um momento de confraternização. O evento conta com o apoio do projeto Todas Elas e de A Gazeta
Entre as palestrantes confirmadas, há mulheres de diferentes segmentos, como a pioneira em Inteligência Artificial no Brasil Lucíola Coelho; a mentora em educação financeira Dra. Andrea Daumicheñ; a especialista em ESG e negócios sustentáveis Sofia Stefanon; a médica psiquiatra capixaba, referência em saúde mental, Dra. Fernanda Mappa; e outras palestrantes.
A líder do Papo de Quinta, Flávia Herkenhoff, conta que o propósito do coletivo é incentivar a participação das mulheres em diferentes espaços. “O Papo do Ano nasceu para mostrar que as mulheres podem ocupar qualquer espaço – seja na política, nos negócios, na ciência ou na inovação. Este ano queremos provocar coragem e ação, porque desafiar limites é o que nos move e nos conecta. Queremos que cada participante saia do evento mais fortalecida e pronta para inspirar outras mulheres”, afirma Flávia.
As interessadas podem adquirir os ingressos do 3º lote, pelo valor de R$ 180,00, por meio do site www.papodequinta.com/papo-do-ano.
O primeiro painel “Futuro do Trabalho e o Papel das Mulheres na Inovação” terá a pioneira em Inteligência Artificial no Brasil Lucíola Coelho e a especialista em negócios liderados por mulheres, diversidade, inclusão e inovação Josy Santos, com a mediação da diretora de Engenharia e Meio Ambiente da Cesan, Katia Coco
O segundo painel do evento, com o tema “Saúde Mental e Liderança Feminina”, vai contar com a presença da médica psiquiatra capixaba, referência em saúde mental, Fernanda Mappa, e a psicóloga e pesquisadora em saúde mental e trabalho Janice do Carmo. A palestra será mediada pela gerente-executiva de Produto Digital de A Gazeta e uma das idealizadoras do projeto Todas Elas, Elaine Silva.
O último painel vai abordar a temática “Mulheres Investidoras e o Poder da Independência Financeira”. As palestrantes serão a empresária premiada e mentora de lideranças femininas Michelle Vilarinho e a mentora e CEO que une autoconhecimento e negócios Vann Porath. A mediação será feita pela advogada especialista em direito imobiliário Gabrielle Dutra
Workshops
Painéis
