Todas Elas participa de debate sobre mulheres desafiando os limites

Evento vai contar com palestrantes regionais e nacionais e terá uma programação de 10h de duração, com três painéis e quatro workshops; veja como participar

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 16:23

Papo do ano incentiva o empreendedorismo e negócios femininos no Espírito Santo Crédito: Gabriela Maia

Com o tema “Papo do Ano – Mulheres que Desafiam Limites” , o maior evento de liderança feminina do Espírito Santo terá sua terceira edição na próxima quinta-feira (2), em Vitória. O Papo do Ano é um evento realizado pelo coletivo Papo de Quinta, que promove o empreendedorismo feminino e a liderança de mulheres. A programação terá 10 horas de duração e vai contar com três painéis, quatro workshops, além de um momento de confraternização. O evento conta com o apoio do projeto Todas Elas e de A Gazeta

Entre as palestrantes confirmadas, há mulheres de diferentes segmentos, como a pioneira em Inteligência Artificial no Brasil Lucíola Coelho; a mentora em educação financeira Dra. Andrea Daumicheñ; a especialista em ESG e negócios sustentáveis Sofia Stefanon; a médica psiquiatra capixaba, referência em saúde mental, Dra. Fernanda Mappa; e outras palestrantes.

A líder do Papo de Quinta, Flávia Herkenhoff, conta que o propósito do coletivo é incentivar a participação das mulheres em diferentes espaços. “O Papo do Ano nasceu para mostrar que as mulheres podem ocupar qualquer espaço – seja na política, nos negócios, na ciência ou na inovação. Este ano queremos provocar coragem e ação, porque desafiar limites é o que nos move e nos conecta. Queremos que cada participante saia do evento mais fortalecida e pronta para inspirar outras mulheres”, afirma Flávia.

As interessadas podem adquirir os ingressos do 3º lote, pelo valor de R$ 180,00, por meio do site www.papodequinta.com/papo-do-ano.

Veja os painéis do evento

O primeiro painel “Futuro do Trabalho e o Papel das Mulheres na Inovação” terá a pioneira em Inteligência Artificial no Brasil Lucíola Coelho e a especialista em negócios liderados por mulheres, diversidade, inclusão e inovação Josy Santos, com a mediação da diretora de Engenharia e Meio Ambiente da Cesan, Katia Coco

O segundo painel do evento, com o tema “Saúde Mental e Liderança Feminina”, vai contar com a presença da médica psiquiatra capixaba, referência em saúde mental, Fernanda Mappa, e a psicóloga e pesquisadora em saúde mental e trabalho Janice do Carmo. A palestra será mediada pela gerente-executiva de Produto Digital de A Gazeta e uma das idealizadoras do projeto Todas Elas, Elaine Silva.

Elaine Silva vai mediar o segundo painel do evento Crédito: Vitor Jubini

O último painel vai abordar a temática “Mulheres Investidoras e o Poder da Independência Financeira”. As palestrantes serão a empresária premiada e mentora de lideranças femininas Michelle Vilarinho e a mentora e CEO que une autoconhecimento e negócios Vann Porath. A mediação será feita pela advogada especialista em direito imobiliário Gabrielle Dutra

Programação completa

Workshops

Workshop 1 - Mulheres e a Nova Economia: ESG e Negócios Sustentáveis, com Cynthia Molina (ES)

- Mulheres e a Nova Economia: ESG e Negócios Sustentáveis, com Cynthia Molina (ES) Workshop 2 - Engenharia de Prompt e de Contexto na Prática: Dados e Construção de Agentes IA – Bônus: Microsoft Copilot e Agentes IA, com Lucíola Coelho (SP)

- Engenharia de Prompt e de Contexto na Prática: Dados e Construção de Agentes IA – Bônus: Microsoft Copilot e Agentes IA, com Lucíola Coelho (SP) Workshop 3 - Educação Financeira para Mulheres: Construindo Riqueza, com Dra. Andrea Daumichen (SP)

- Educação Financeira para Mulheres: Construindo Riqueza, com Dra. Andrea Daumichen (SP) Workshop 4 - Livro na Prática: Propósito com Foco em Resultados Comece pelo Porquê, com Sofia Stefanon (ES)

Painéis

Painel 1 - Futuro do Trabalho e o Papel das Mulheres na Inovação com Lucíola Coelho (SP) & Josy Santos (ES) – Mediação: Katia Coco (Cesan)

Painel 2 - Saúde Mental e Liderança Feminina com a Dra. Janice do Carmo (ES) & Fernanda Mappa (ES) – Mediação: Eliane Silva (A Gazeta)

Painel 3 - Mulheres Investidoras e o Poder da Independência Financeira com Michelle Vilarinho (SP) & Vann Porath (DF) – Mediação: Gabrielle Dutra

Serviço

Local: Cerimonial Aspomires (Rua Francisco Rubim, 445, Bento Ferreira, Vitória)

Cerimonial Aspomires (Rua Francisco Rubim, 445, Bento Ferreira, Vitória) Data: 2 de outubro de 2025

2 de outubro de 2025 Duração: 13 às 23h

13 às 23h Ingressos: R$ 180,00 – 3º lote disponível

Site: www.papodequinta.com/papo-do-ano.

