'Reage, mulher'! Saiba em 1 minuto três direitos que você tem no trabalho

Art. 373

Nada de discriminação!

Esse artigo da CLT veda considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de ascensão profissional.

Art. 461

Remuneração igualitária

Já esse artigo, também da CLT, traz que, "sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade".

Art. 9º

Segurança