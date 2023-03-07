Mês da Mulher terá lives em A Gazeta e sorteio de brindes na CBN

Mês da Mulher tem programação especial em A Gazeta Crédito: Canva Pro/Montagem: A Gazeta

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que é celebrado, oficialmente, nesta quarta-feira (8), A Gazeta e CBN terão uma programação especial durante todo o mês de março, com lives, podcast, reportagens temáticas, eventos e sorteio de brindes.

Nesta quarta (8), a partir das 15h, será transmitida a primeira de uma série de lives do Todas Elas (projeto de A Gazeta para valorização e encorajamento de mulheres) sobre o universo feminino, como mercado de trabalho, empreendedorismo e segurança pessoal.

A "machosfera", que vem colocando a misoginia no centro do debate, é o tema da conversa conduzida pela colunista de A Gazeta Letícia Gonçalves com a PHD em Psicologia Natalia Marques.

Natalia Marques, doutora em Psicologia, participa de live nesta quarta-feira (8) Crédito: Divulgação

O mês de março também será marcado por eventos do Todas Elas, pensados especialmente para as mulheres, na Grande Vitória, no Norte e no Sul.

Em todos os nossos veículos, vamos dar voz para as mulheres contarem suas histórias. Trajetórias de superação, que inspiram e ajudam a erguer outras mulheres. É o caso da tatuadora Angela Becker, que, há três anos, criou o Projeto Ressignificar, para ajudar vítimas de relacionamentos abusivos, cobrindo as marcas de agressões e transformando memórias.

"Fiquei pensando o que eu poderia fazer para ajudar essas mulheres que viveram um relacionamento abusivo, que sofreram uma violência, além de emprestar meus ouvidos. Aí eu tive essa ideia de ofertar a minha mão de obra, a tatuagem, para ressignificar a vida delas", conta Angela.

Esse é o espírito que move a nossa programação dedicada às mulheres: valorizar as boas iniciativas e refletir sobre o que precisa mudar. Um quadro do Capixapédia também lança um olhar sobre o passado, relembrando feitos de capixabas que fizeram história e abriram caminhos para outras mulheres.

Já na quinta (9), será lançado o podcast Para Sempre, que resgata a história de oito mulheres vítimas de feminicídio no Espírito Santo.

“Infelizmente, mulheres continuam sendo assassinadas por motivos banais, ao tentar colocar fim a um relacionamento, pela roupa que usam ou por buscarem independência, por exemplo. Mas não queremos que esses casos sejam tratados como mera estatística, porque nunca é só mais uma. Por trás de cada vida interrompida, há uma filha, mãe, neta, uma mulher cheia de sonhos, brutalmente apagados. Ao contar a trajetória delas, queremos homenageá-las, imortalizar suas histórias e fazer com que a sociedade reflita sobre a necessidade de mudar a forma como trata as mulheres”, destacou a coordenadora do Núcleo de Reportagens e Projetos de A Gazeta, Joyce Meriguetti.

Na CBN, a programação especial inclui desde entrevistas com mulheres que são referências nas suas áreas até depoimentos das ouvintes sobre os desafios diários. Entre as especialistas entrevistadas está Cassia Godoy, autora do livro Sou Mulher, Sou Líder. Ao longo dos próximos dias, ainda serão sorteados brindes para o público feminino.