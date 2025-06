Revitimização

Justiça do ES expõe dados de vítimas de estupro e violência doméstica

Situação também foi registrada em outros 17 Estados e no Distrito Federal, deixando mais vulneráveis mulheres e crianças agredidas

Mulheres e crianças vítimas de violência doméstica ou de estupro tiveram seus dados expostos em todo o país. São pelo menos 120 pessoas cujos nome, endereço e outras informações pessoais foram divulgados ao público indevidamente em ordens de prisão expedidas contra os suspeitos dos crimes por 19 tribunais de Justiça e inseridas no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP). No Espírito Santo , são seis casos registrados. >

O levantamento foi realizado pelo g1 a partir de um sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e auxílio de inteligência artificial para depurar os dados. Depois, cada um dos casos identificados pela ferramenta foi analisado manualmente. Não foi possível o acesso aos indicadores de São Paulo e Tocantins, mas foram encontrados documentos com dados expostos nos seguintes Estados:>

A advogada criminalista Renata Bravo, especialista em direitos das mulheres, ressalta que a legislação prevê proteção a essas vítimas com o sigilo dos dados. "Quando há uma violação, uma divulgação dessa maneira, partimos do pressuposto que a lei está sendo descumprida." >

Por outro lado, ela pondera que nem toda violação é intencional, e pode ser resultado da falta de capacitação das pessoas responsáveis pela inserção de dados no sistema judicial. >

"As vítimas têm tanta dificuldade de denunciar casos de violência doméstica e, se sabem que são expostas, vão ficar com medo. A exposição é uma forma de afastá-las. Impede mulheres de buscar ajuda", avalia a especialista. >

Dignidade das vítimas

O CNJ, em nota para A Gazeta , diz que reconhece a necessidade de salvaguardar a intimidade, a dignidade e a integridade de vítimas e de grupos vulneráveis no âmbito da atividade jurisdicional.>

O conselho diz que os dados divulgados indevidamente foram incluídos no sistema pela autoridade judicial responsável pelo processo. É um campo de livre preenchimento pela autoridade judicial com informações para o cumprimento do mandado.>