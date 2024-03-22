Evento debate a ascensão de mulheres em áreas dominadas por homens

Todas Elas promove debate e enfatiza que "lugar de mulher é onde ela quiser" Crédito: Carlos Alberto

Você tem uma grande referência feminina em sua vida? Se hoje você consegue responder a esta pergunta, saiba que em tempos remotos - ou nem tão remotos assim - ela seria difícil de ser respondida. Isso porque durante muitos anos as mulheres foram impedidas de ocupar determinados espaços, tradicionalmente considerados masculinos.

Por conta desta realidade e do atual Mês da Mulher, o projeto Todas Elas promoveu, na tarde de quarta-feira (20), o debate “Mulheres e a conquista de espaços”, na Rede Gazeta. O evento, mediado pela jornalista Elaine Silva, contou com a participação de quatro mulheres que hoje ocupam diferentes lugares: Alice Nascimento, Ada Koffi, Karina Bortoluzzi e Ivi Segrini.

O debate revelou que, apesar das conquistas, ainda há espaços que carecem da presença feminina.

Ivi Segrini, Ada Koffi, Elaine Silva, Alice Nascimento e Karina Bortolozzi; respectivamente. Crédito: Carlos Alberto

Quem são essas mulheres e que lugares elas ocupam?

Alice Nascimento é maestra da Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo (Femes). Ada Koffi, também do ramo da música, é cantora e compositora. Karina Bortoluzzi, por sua vez, ocupa o ambiente militar, sendo a Capitã da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Ivi Segrini está no ambiente da engenharia enquanto gerente de manutenção da Samarco.

Conheça um pouco cada uma delas:

Alice Nascimento: Maestra, e não maestrina!

Maestra da Femes Crédito: Carlos Alberto

A maestra da Femes passou a infância e grande parte da adolescência sonhando em ser musicista. Ainda jovem, comprou o seu primeiro piano com o dinheiro que conseguiu trabalhando com vendas.

Foi em 2019 que a Orquestra de Mulheres entrou em sua vida.

"Na época da pandemia, quando me conectei com maestras de todo mundo, somente 3,1% das orquestras institucionais do mundo eram comandadas por mulheres. Todo o resto por homens. " Alice Nascimento - Maestra da Femes

Ela também enfatizou que o termo correto é “maestra”, e não “maestrina”. De origem italiana, o primeiro termo significa “condutora de uma orquestra", e o segundo é diminutivo ou “regente medíocre”.

Karina Bortoluzzi: A Capitã!

Capitã da PMES Crédito: Carlos Alberto

Karina Bortoluzzi ingressou na Polícia Militar bem nova, aos 18 anos. Ela conta que sua turma do Curso de Formação de Oficiais (CFO) tinha 42 pessoas, sendo que apenas sete eram mulheres.

Hoje, ela é capitã da PMES e incentiva mulheres que querem seguir esse caminho a não desistirem apesar dos desafios.

"Nós precisamos ter mais integrantes mulheres na Polícia, para que a gente tenha mais representatividade e mais mulheres ocupando espaços dentro desta instituição." Karina Bortoluzzi - Capitã da PMES

A capitã também reforça que o ingresso feminino deve ser acompanhado de ações de visibilidade para estas profissionais, a fim de “incentivar que mais mulheres estejam nessas posições, ocupem estes lugares e vejam que é possível.”

Ada Koffi: “Sou artista independente!”

Cantora e compositora Crédito: Carlos Alberto

Ada Koffi é cantora e compositora, sendo a artista principal de seu trabalho. Mas, sendo uma mulher no ramo da música, ela conta que já presenciou situações em que outras mulheres foram tratadas de forma desrespeitosa no palco.

Por ser artista independente, Koffi não passou por este dilema em específico, mas evidencia outros:

"Comecei na área profissional rodeada por homens. Às vezes duvidam que a composição é minha; se foi realmente eu que escrevi. Perguntam desnecessariamente: ‘Foi você mesmo que escreveu?’" Ada Koffi - Cantora e compositora

Ivi Segrini: A primeira gerente

Gerente de manutenção da Samarco Crédito: Carlos Alberto

Ivi Segrini é gerente de manutenção da Samarco. Entrou na empresa como trainee no ano de 2006. Após ser contratada, com apenas seis meses de trabalho foi promovida à supervisora e liderou muitas pessoas.

Segrini compartilha que, quando entrou na corporação, era a única mulher na gerência de manutenção.

"Atualmente, cerca de 21% do efetivo da Samarco é composto por mulheres, com a meta de chegarmos a 35% em 2030. Essa é uma meta de todo o setor, por meio do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram)" Ivi Segrini - Gerente de Manutenção da Samarco

A roda de conversa permitiu que Todas Elas compartilhassem suas experiências enquanto mulheres que estão em lugares tradicionalmente ocupados por homens.

Mulheres de diferentes áreas de atuação assistiram à roda de conversa Crédito: Carlos Alberto

Depois do bate-papo e do debate aberto ao público, a orquestra da Femes se apresentou com um repertório que incluía a música “Onde Anda Você”, de Vinicius de Moraes e Toquinho.

Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo se apresenta no evento do Todas Elas Crédito: Carlos Alberto