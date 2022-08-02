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Capacitação profissional

ES abre 10 mil vagas em cursos on-line gratuitos para mulheres

Candidatas poderão se inscrever em até 2 cursos distintos. As oportunidades são para diversas áreas, entre elas Educação Especial Inclusiva
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

02 ago 2022 às 12:42

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 12:42

governo do Estado disponibilizou 10 mil vagas em cursos on-line gratuitos exclusivos para mulheres. As vagas estão distribuídas em 10 cursos, com carga horária de 120 horas cada. O foco principal são moradoras do Espírito Santo, mas, de acordo com o edital, serão permitidos cadastro e inscrição para mulheres de fora do Estado para até 5% das vagas de cada curso. As inscrições vão até o dia 11 de agosto.
Os cursos são auxiliar administrativo, auxiliar de creche, Educação Especial Inclusiva, inglês básico, panificação, recepcionista, secretaria escolar, segurança do trabalho, tecnologias educacionais, Word e Excel. A candidata poderá se inscrever em 2 cursos distintos, usando o mesmo CPF e e-mail.
Para se candidatar, é preciso ter 16 anos ou mais, ter acesso à internet e noções básicas de informática e internet. As interessadas podem consultar todas as informações no Edital Nº 017/2022, disponível no site disponibilizado pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides).
Cursos Sectides
Mulheres podem se qualificar Crédito: Javier Sánchez Mingorance/Freepik

SAIBA COMO PARTICIPAR

Para participar do processo seletivo, a candidata deve acessar o site Inovação e Desenvolvimento e acessar o menu  "Qualificar ES" e depois "Editais Qualificar ES". No celular, é preciso clicar nas barrinhas verticais à esquerda na página para visualizar o menu. No computador, as opções já estarão na tela, também à esquerda.
O próximo passo é preencher corretamente o formulário de cadastro e, em seguida, realizar a inscrição on-line, no site Inovação e Desenvolvimento, depois acessar ao menu "Qualificar ES", depois na opção "Inscrições",  ou diretamente no link Inscrição Inovação e Desenvolvimento.
A relação das candidatas classificadas e suplentes dos cursos será divulgada no dia 18 de agosto, no site Inovação e Desenvolvimento pelo menu, na opção "Sistema UniversidadES", depois "Qualificar ES" e por fim "Resultados Qualificar ES". Também é possível acessar diretamente no link Inovação e Desenvolvimento.

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