Governo do ES abre seleção para professor de cursos de qualificação

As oportunidades são para formação de cadastro de reserva nas áreas de Administração, Ambiente e Saúde/Farmácia, Automação Industrial, Contabilidade, Direito, Designer, Eventos, Educação Física, Gastronomia, Gestão Ambiental, Informática, Língua Estrangeira-Inglês, Língua Estrangeira-Espanhol, Mecânica, Modelagem/Produção de Moda, Pedagogia, Psicologia, Produção Audiovisual e Serviço Social.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos. O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a partir da data de divulgação da homologação do resultado final ou enquanto durar a listagem de reserva técnica.