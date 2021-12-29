Governo do ES abre seleção para professor de cursos de qualificação

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides) vai abrir processo seletivo simplificado para contratar professores de Educação Profissional. Os interessados vão dar aula nos cursos de qualificação profissional do programa Qualificar ES. A remuneração varia de R$ 2.700 a R$ 4.975,43, conforme titulação do candidato.
As oportunidades são para formação de cadastro de reserva nas áreas de Administração, Ambiente e Saúde/Farmácia, Automação Industrial, Contabilidade, Direito, Designer, Eventos, Educação Física, Gastronomia, Gestão Ambiental, Informática, Língua Estrangeira-Inglês, Língua Estrangeira-Espanhol, Mecânica, Modelagem/Produção de Moda, Pedagogia, Psicologia, Produção Audiovisual e Serviço Social.
Para se candidatar, é necessário ter formação de curso de bacharelado, licenciatura plena ou tecnólogo, entre outros requisitos presentes no edital.
As inscrições poderão ser feitas das 10 horas do dia 30 de dezembro de 2021 até as 17 horas do dia 7 de janeiro de 2022, no site de seleção do governo do Estado.
Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos. O processo seletivo terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a partir da data de divulgação da homologação do resultado final ou enquanto durar a listagem de reserva técnica.