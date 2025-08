Ao vivo

'Ela Pod, Todas Podem' estreia com debates sobre direitos das mulheres

Videocast de A Gazeta traz episódios semanais em agosto com especialistas e convidadas para discutir violência de gênero e o protagonismo feminino

Para marcar os cinco anos da editoria Todas Elas e iniciar a programação que antecede os 20 anos da Lei Maria da Penha - a serem comemorados em 2026 - A Gazeta lança o podcast “Ela Pod, Todas Podem”, com transmissão ao vivo pelo site, Instagram e YouTube de A Gazeta, ao longo do mês de agosto. Serão quatro episódios, com exibição semanal, reunindo mulheres que atuam diretamente na promoção de direitos e no enfrentamento à violência de gênero. >