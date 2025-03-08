De beleza a mecânica: influenciadoras usam suas histórias para ajudar mulheres

As criadoras de conteúdo @thaizbrasoficial, @dricadivina, @ju.infante e @dnameudestino. Crédito: Divulgação: Redes sociais

Conquistar a independência e autoconfiança são essenciais. Mas podem ser objetivos distantes da realidade de mulheres que têm de enfrentar desafios diários, como as duplas jornadas, os relacionamentos abusivos e a baixa autoestima. Situações que acabam relegando o autocuidado para segundo plano. Para mudar esse cenário, algumas influenciadoras se dedicam a produzir conteúdo na internet para incentivar outras mulheres a trabalharem a autonomia e o amor próprio.

É o caso da maquiadora Thais Braz ( @thaisbrazoficial ), que produz conteúdo para as redes sociais com vídeos que ensinam maquiagem de forma diferenciada. A influenciadora criou, no seu perfil, um quadro chamado “SUS da Beleza”, em que ensina técnicas inclusivas e acessíveis para as seguidoras, focado em atender pedidos de mulheres com deficiência, vítimas de violência ou que sofrem com problemas de autoestima.

Em seus conteúdos, Thais reproduz necessidades sugeridas por suas seguidoras, para mostrar, na prática, como cobrir manchas, cicatrizes ou qualquer característica que cause incômodo. A influenciadora procura apresentar soluções fáceis, usando recursos simples, para dar autonomia e confiança a quem acompanha seu perfil. "Ensino maquiagem de forma direta para ajudar mulheres a melhorar a autoestima", conta.

"Eu ouvi que não seria nada. Hoje, saber que as pessoas confiam no meu trabalho e abrem seu coração para falar de suas dores é inacreditável" Thais Braz - Criadora de conteúdo do perfil @thaisbrazoficial

A influenciadora relata que, antes de começar a produzir conteúdo, passou dez anos em um relacionamento abusivo, em que era humilhada e maltratada pelo seu ex-parceiro. No fim do relacionamento, Thais ficou em depressão e foi orientada pela sua psicóloga a fazer algo que realmente gostasse para se recuperar. Ao mesmo tempo, um amigo sugeriu que ela começasse a fazer lives ensinando mulheres a se maquiar. Os vídeos ganharam repercussão e, hoje, a maquiadora acumula 1,7 milhão de seguidores em apenas uma rede social.

Adriana Tabuti comanda o perfil @dricadivina , que inovou ao criar uma categoria de vídeos que não tinham força na internet, voltados à maquiagem para mulheres com pele madura

"Eu vi uma oportunidade de explorar um nicho que não era falado e que não existia no Brasil" Adriana Tabuti - Criadora de conteúdo do perfil @dricadivina

A influenciadora ensina como adaptar tendências, usar técnicas que valorizam esse tipo de pele e indica cosméticos, de forma a desconstruir a ideia de que existem estilos de maquiagem que não podem ser usados por mulheres mais velhas.

Drica começou a se aprofundar no mundo da beleza quando precisou se reinventar no mercado de trabalho, após sair de um relacionamento e passar por um divórcio. Apesar de dizer que o processo foi difícil, a influenciadora conta que se sente realizada em poder trabalhar com o que ama. "As mulheres não podem desistir de serem felizes", defende.

Adriana buscou se especializar cada vez mais com cursos de maquiagens e, a partir daí, surgiu a ideia de produzir conteúdos. Seu trabalho começou a viralizar na internet e se tornou referência como o maior perfil de maquiagem para peles maduras.

Foi durante a pandemia de Covid-19 que a influenciadora Juliana Infante ( @ju.infante ) começou a criar conteúdo nas redes sociais. Em seu perfil, ela compartilhava a experiência de sair da cidade natal, no interior de Minas Gerais, para morar sozinha em São Paulo. Havia também relatos da sua vivência dentro de um relacionamento abusivo e dicas de cuidados para as seguidoras que têm vontade de viajar, mas são impedidas pelo medo de estarem desacompanhadas. “É muito bacana poder incentivar e ajudar mulheres”, relata.

Com a repercussão, seu perfil virou referência em dicas de segurança, orientando mulheres a como agir em situações de emergência e, principalmente, como se prevenir de riscos morando ou viajando sozinhas. Juliana afirma que recebe diversos relatos de suas seguidoras, que contam que, depois de consumir o conteúdo da influenciadora, se motivaram a ter esse tipo de experiência.

"Uma vez que a gente tem coragem de viajar ou morar sozinha, é muito gratificante. Ajuda muito a nossa autoestima perceber que não precisamos de um parceiro para realizar os nossos sonhos" Juliana Infante - Criadora de conteúdo do perfil @ju.infante

Vittória Gabriela é a pessoa por trás do perfil @donameudestino , que ensina tudo do universo automotivo para mulheres. O interesse pelo assunto surgiu após sua mudança de Estado para fazer faculdade de Engenharia Aeroespacial. Foi então que ela se deparou com situações que precisaria resolver sozinha. “Eu já sabia dirigir, mas, quando acontecia alguma coisa com o carro, como furar o pneu, por exemplo, ficava desesperada e pedia ajuda para o meu pai. Quando eu mudei de Estado, não podia mais contar com essa ajuda”, conta Vittória.

Em seu perfil, a influenciadora ensina mecânica básica para que as mulheres possam alcançar cada vez mais independência. Ela percebeu que essa era — e ainda é — uma necessidade de várias de suas seguidoras. Em sua trajetória, fez especializações e cursos na área e participou da produção de eventos gratuitos para mulheres aprenderem mecânica na prática e se sentirem mais seguras em andar com os carros.

"Tento fazer o conteúdo ensinando as coisas do zero, porque as pessoas não têm vergonha de fazer perguntas complexas, mas têm em perguntar coisas simples" Vittória Gabriela - Criadora de conteúdo do perfil @donameudestino