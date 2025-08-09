“Ela Pod, Todas Podem”

Da denúncia à proteção: live debate os caminhos após a mulher romper o silêncio

O segundo episódio do podcast de A Gazeta estreia nesta segunda-feira (11) e discute os próximos passos após vítima denunciar agressor

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 13:28

O segundo episódio irá abordar qual são os caminhos após a mulher romper com o silêncio. Crédito: Camilly Napoleão

O segundo episódio do podcast “Ela Pod, Todas podem”, de A Gazeta, será transmitido ao vivo nesta segunda-feira (11), às 19h. A conversa vai abordar o que acontece depois que a mulher decide romper o silêncio e registrar uma denúncia contra o agressor, discutindo desde os primeiros passos até as medidas de proteção disponíveis.

Com o tema “Da denúncia à proteção: o que acontece depois da mulher romper o silêncio?”, o bate-papo terá transmissão pelo site de A Gazeta, YouTube e redes sociais. A mediação será de Elaine Silva, gerente-executiva de Produto Digital de A Gazeta e coordenadora do Todas Elas. Participam como convidadas Cláudia Dematté, delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, e Natizinha, locutora da Rádio Litoral.

O podcast celebra os cinco anos da editoria Todas Elas e integra a programação que antecipa os 20 anos da Lei Maria da Penha, a serem comemorados em 2026. Ao todo, serão produzidos mais dois episódios ao longo de agosto, reunindo mulheres que atuam na promoção de direitos e na defesa de vítimas de violência de gênero. Veja a programação completa:

Ela Pod, Todas Podem ► Quarta-feira (6/8) Convidadas: Fernanda Prugner (defensora pública) e Jucileia (ativista). ► Segunda-feira (11/08) Convidadas: Cláudia Dematté (delegada) e Natizinha (locutora da Rádio Litoral). ► Terça-feira (19/08) Convidadas: Hermínia Azoury (juíza) e Flávia Herkenhoff (empreendedora) ► Terça-feira (26/08) Convidadas: Jacqueline Moraes (secretária de Estado) e Dani Carla (apresentadora).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta