Da denúncia à proteção: live debate os caminhos após a mulher romper o silêncio

O segundo episódio do podcast “Ela Pod, Todas podem”, de A Gazeta, será transmitido ao vivo nesta segunda-feira (11), às 19h. A conversa vai abordar o que acontece depois que a mulher decide romper o silêncio e registrar uma denúncia contra o agressor, discutindo desde os primeiros passos até as medidas de proteção disponíveis.
Com o tema “Da denúncia à proteção: o que acontece depois da mulher romper o silêncio?”, o bate-papo terá transmissão pelo site de A Gazeta, YouTube e redes sociais. A mediação será de Elaine Silva, gerente-executiva de Produto Digital de A Gazeta e coordenadora do Todas Elas. Participam como convidadas Cláudia Dematté, delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, e Natizinha, locutora da Rádio Litoral.
O podcast celebra os cinco anos da editoria Todas Elas e integra a programação que antecipa os 20 anos da Lei Maria da Penha, a serem comemorados em 2026. Ao todo, serão produzidos mais dois episódios ao longo de agosto, reunindo mulheres que atuam na promoção de direitos e na defesa de vítimas de violência de gênero. Veja a programação completa:
Ela Pod, Todas Podem
► Quarta-feira (6/8)
Convidadas: Fernanda Prugner (defensora pública) e Jucileia (ativista).
► Segunda-feira (11/08)
Convidadas: Cláudia Dematté (delegada) e Natizinha (locutora da Rádio Litoral).
► Terça-feira (19/08)
Convidadas: Hermínia Azoury (juíza) e Flávia Herkenhoff (empreendedora)
► Terça-feira (26/08)
Convidadas: Jacqueline Moraes (secretária de Estado) e Dani Carla (apresentadora).
