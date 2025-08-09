Home
Da denúncia à proteção: live debate os caminhos após a mulher romper o silêncio

O segundo episódio do podcast de A Gazeta estreia nesta segunda-feira (11) e discute os próximos passos após vítima denunciar agressor

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 13:28

Crédito: Camilly Napoleão

O segundo episódio do podcast “Ela Pod, Todas podem”, de A Gazeta, será transmitido ao vivo nesta segunda-feira (11), às 19h. A conversa vai abordar o que acontece depois que a mulher decide romper o silêncio e registrar uma denúncia contra o agressor, discutindo desde os primeiros passos até as medidas de proteção disponíveis.

Com o tema “Da denúncia à proteção: o que acontece depois da mulher romper o silêncio?”, o bate-papo terá transmissão pelo site de A Gazeta, YouTube e redes sociais. A mediação será de Elaine Silva, gerente-executiva de Produto Digital de A Gazeta e coordenadora do Todas Elas. Participam como convidadas Cláudia Dematté, delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, e Natizinha, locutora da Rádio Litoral.

O podcast celebra os cinco anos da editoria Todas Elas e integra a programação que antecipa os 20 anos da Lei Maria da Penha, a serem comemorados em 2026. Ao todo, serão produzidos mais dois episódios ao longo de agosto, reunindo mulheres que atuam na promoção de direitos e na defesa de vítimas de violência de gênero. Veja a programação completa: 

Ela Pod, Todas Podem

► Quarta-feira (6/8)

Convidadas: Fernanda Prugner (defensora pública) e Jucileia (ativista). 

► Segunda-feira (11/08)

Convidadas: Cláudia Dematté (delegada) e Natizinha (locutora da Rádio Litoral). 

► Terça-feira (19/08) 

Convidadas: Hermínia Azoury (juíza) e Flávia Herkenhoff (empreendedora) 

► Terça-feira (26/08) 

Convidadas: Jacqueline Moraes (secretária de Estado) e Dani Carla (apresentadora).

