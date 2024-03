Assinantes de A Gazeta participam de workshop e palestras no mês das mulheres

Inscrições estão abertas para programação especial que vai rolar ao longo de março, com eventos sobre defesa pessoal, maternidade, saúde mental e sexualidade

Neste mês das mulheres, o Clube A Gazeta vai oferecer o uma programação especial para assinantes e registradas do site, com o intuito de exaltar a diversidade e a força das mulheres no Espírito Santo. Ao longo de março, vão acontecer palestras e workshops com assuntos relevantes e necessários para a vida feminina, como defesa pessoal, maternidade, saúde mental e sexualidade. Os eventos têm o apoio do Todas Elas, projeto de A Gazeta que busca encorajar mulheres na luta pelos seus direitos e também denunciar a violência contra as mulheres.