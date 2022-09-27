25 vagas abertas em curso de maquiagem para mulheres vítimas de violência

Curso de maquiagem para mulheres vítimas de violência Crédito: Canva Pro

Já estão abertas as inscrições para o curso profissionalizante gratuito de maquiagem para mulheres em situação de violência doméstica. A qualificação é oferecida pela Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres (Seppom), em parceria com o Instituto O Boticário.

As oportunidades são destinadas a moradoras do município, que tenham mais de 18 anos, acesso a internet e familiaridade com ferramentas digitais, já que o curso será oferecido na modalidade híbrida.

Qualquer mulher interessada pode participar. A prefeitura informou que as prioridades de inscrição são para mulheres negras, pardas e em situação de violência doméstica, com renda de até um salário mínimo per capita.

As interessadas podem se inscrever até o dia 7 de outubro na Seppom, que fica na Av. Getúlio Vargas, 1, Centro, Serra, das 9 às 17 horas. Também é possível garantir a participação pela internet, no site

O objetivo da qualificação é fomentar o empreendedorismo na área da beleza para a geração de renda e autonomia financeira de moradoras da Serra, com prioridade para aquelas em maior vulnerabilidade social.

As aulas começam no dia 22 de outubro e seguem até 26 de novembro, e serão compostas por encontros presenciais aos sábados, das 13 às 17 horas, no Centro de Atendimento Integrado (CAI) de Jardim Carapina. As aulas presenciais serão complementadas com uma hora de estudos on-line a serem realizados durante a semana, na plataforma disponibilizada pelo Instituto O Boticário.

As participantes receberão um kit com o material de maquiagem para ser utilizado durante o curso, lanche e vale transporte. Ao fim do curso, com total de 30 horas de duração, elas receberão o certificado de conclusão e poderão ficar com o kit de maquiagem caso tenha frequência em 100% das aulas.

As alunas vão adquirir conhecimentos como materiais utilizados para maquiagem, de peles, de pincéis e suas funções, as técnicas de preparação da pele para maquiagem, colorimetria, texturas das bases, técnicas de aplicação de blush, sombra, iluminador, máscara para cílios, técnicas para delineados, técnicas de esfumados, e tonalidades de batons.

Para a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Lilian Mota, o curso é uma oportunidade para mulheres que pretendem empreender na área da beleza ou que já atuam e desejam aprimorar seus conhecimentos.

“A área da estética e da beleza tem constante crescimento no mercado econômico e mesmo durante a pandemia experimentou um crescimento de 5,8% em 2020. É um mercado com predominância do trabalho feminino e a qualificação profissional de mulheres serranas neste setor é uma oportunidade para conquista da autonomia financeira e superação de situações de violência doméstica”, destaca a secretária.

SERVIÇOS

Vagas: 25