Taça EDP das Comunidades 2025 entra na reta final de inscrições

Equipes interessadas em disputar o maior campeonato de comunidades do Espírito Santo têm até 23h59 de sexta-feira (10) para enviar dados e documentos referentes à participação

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 19:27

Final da Taça EDP das Comunidades em 2024 Crédito: Fernando Madeira

O período de inscrições para a Taça EDP das Comunidades 2025 está na reta final. Equipes interessadas em disputar o maior campeonato de comunidades do Espírito Santo — e um dos maiores do Brasil — têm até 23h59 de sexta-feira (10) para enviar os dados e documentos referentes à participação na competição.

Lançada no início de outubro, a Taça EDP 2025 deve reunir, nas primeiras etapas, mais de 50 comunidades de diferentes municípios e regiões do Estado. Com isso, a expectativa é que, assim como em 2024, mais de cinco mil jovens — entre meninos e meninas — sejam envolvidos no torneio.

➥ Em jogo, além de troféu, medalhas, kit esportivo completo e premiação voltada para incentivo do esporte nas comunidades, também está a projeção de atletas para o cenário estadual, nacional e até internacional.

Entre os exemplos, estão atletas que tiveram passagens em países como Suíça e Portugal. Ao mesmo tempo, há quem esteja com o passaporte carimbado para representar o Brasil no Japão na Surdolimpíada de Tóquio, em novembro.

Como se inscrever?

Equipes interessadas devem acessar o formulário oficial da competição, disponibilizado pela Rede Gazeta neste link:

INSCRIÇÕES TAÇA EDP DAS COMUNIDADES 2025.



No portal, basta conferir o termo de consentimento para autorizar o uso de imagem dos atletas e treinadores. A partir daí, o interessado inclui o nome da comunidade, o município, o representante da equipe, e-mail e telefones para contato.

No formulário também é possível incluir a categoria de interesse e destacar se há projeto e campo de futebol na comunidade inscrita. No masculino, serão aceitos atletas de até 17 anos e, no feminino, meninas de até 20 anos.

No ato da inscrição é necessário informar se o campo possui condições de uso e vestiário para atletas. A partir daí, é preciso pontuar a disponibilidade para as peneiras (seleção dos atletas), o interesse em ações sociais com a organização da competição e se a comunidade tem condições de arcar com custos de transportes para participar da Taça.

Concluída a inscrição, o responsável é contatado pela organização para ajustes da documentação e detalhamento dos próximos passos da comunidade até o início da competição.

Taça EDP das Comunidades 2024 teve jogos em diversos pontos da Grande Vitória Crédito: Ilson Neres

O momento que antecede a conclusão das inscrições deve ser observado com cautela pelas equipes que ainda não enviaram a confirmação de interesse na competição, como explica Marcelo Siqueira, coordenador da Central das Comunidades, parceira da Rede Gazeta na realização do campeonato.

“É importante estar atento aos detalhes do formulário, porque ele dita a qualificação das equipes e a priorização delas para a disputa. É importante lembrar que a Taça tem um diferencial para mostrar as comunidades de um jeito diferente para quem não as conhece”, avalia Marcelinho.

Marcelo Siqueira no lançamento da Taça EDP das Comunidades 2025 Crédito: Ricardo Medeiros

Para ele, a Taça EDP das Comunidades já está inserida nos bairros onde são formadas as equipes e, com isso, treinadores e gestores devem aproveitar a visibilidade para expor o que têm de melhor em seus atletas.

“Concluídas as inscrições, esperamos garra e uma boa disputa no campeonato que, com certeza, vai ser produtivo para nos mostrar pessoas novas em uma estrutura que só a Taça EDP pode levar para esses meninos e meninas”, conclui.

Parceiros da Taça

Nesta edição, além de oferecimento da EDP, concessionária de energia do Estado, a competição também conta com patrocínio do Sicoob e apoio do Extrabom, empresas parceiras do campeonato elaborado em conjunto com a Rede Gazeta e a Central das Comunidades (CDC).

Segundo o planejamento montado pela realização da competição, em 15 de outubro a Rede Gazeta divulga as comunidades inscritas e aptas a participar do campeonato.

Já no período de 25 de outubro a 4 de novembro, será realizada a entrega de documentação necessária para identificação dos atletas. Ainda durante essa fase, a Rede Gazeta realiza o congresso técnico com as comunidades para repasse de todos os detalhes ligados à Taça, como datas, horários, regras e premiações.

A partir daí, serão detalhados os locais e datas para as peneiras, para o sorteio das chaves e para os jogos de abertura da competição, previstos para o início de novembro.

Já a fase classificatória, as oitavas e as quartas de final acontecem, respectivamente, nos fins de semana de novembro, enquanto a semi e a grande final estão projetadas para dezembro.

