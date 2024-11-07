Confira horários e locais da 2ª rodada da Taça EDP das Comunidades

Confira abaixo a programação completa
MASCULINO
Jesus de Nazareth x São Pedro - Campo do Alagoano, Vitória - 8h
Santa Terezinha x Jardim Botânico - Nova Rosa da Penha, Cariacica - 8h
Alagoano x Cruzamento - Campo do Alagoano, Vitória - 10h
São Francisco x Graúna - Nova Rosa da Penha, Cariacica - 10h
Padre Gabriel x Vista Mar - Nova Rosa da Penha, Cariacica - 11h
São Cristóvão x Nova Almeida - Campo do Alagoano, Vitória - 11h
Nova Rosa da Penha x Nova Bethânia - Nova Rosa da Penha, Cariacica - 12h
Comunidade Indígena x Romão - Campo do Alagoano, Vitória - 12h
Residencial Vista do Mestre x Parque Residencial Tubarão - Eldorado, Serra - 13h
Jabaeté x Barra do Jucu - Morada da Barra, Vila Velha - 13h
Praia de Carapebus x Serra Dourada - Eldorado, Serra - 14h
Riviera da Barra x Perocão - Morada da Barra, Vila Velha - 14h
São Torquato x Coqueiral de Itaparica - Morada da Barra, Vila Velha - 16h
Feu Rosa x Eldorado - Eldorado, Serra - 16h
Muquiçaba x Aparecida - Morada da Barra, Vila Velha - 17h
Taquara I x Planalto Serrano - Eldorado, Serra - 17h
FEMININO
Alagoano x Bairro da Penha - Campo do Alagoano, Vitória - 9h
Nova Rosa da Penha x São Francisco - Nova Rosa da Penha, Cariacica - 9h
Barramares x Jardim Guadalajara - Morada da Barra, Vila Velha - 14h
Serra Dourada x Rio Marinho - Eldorado, Serra - 15h
- BAIXE AQUI O APLICATIVO DA TAÇA EDP DAS COMUNIDADES
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Cronograma Taça EDP das Comunidades 2024
➣ 09 e 16/11 - Jogos classificatórios
➣ 17/11 - Oitavas de final
➣ 01/12 - Quartas de final
➣ 07/12 - Semifinal
➣ 08/12 - Disputa pelo 3º lugar
➣ 14/12 - Finais