Confira horários e locais da 2ª rodada da Taça EDP das Comunidades

Jesus de Nazareth x São Pedro - Campo do Alagoano, Vitória - 8h



Santa Terezinha x Jardim Botânico - Nova Rosa da Penha, Cariacica - 8h



Alagoano x Cruzamento - Campo do Alagoano, Vitória - 10h



São Francisco x Graúna - Nova Rosa da Penha, Cariacica - 10h



Padre Gabriel x Vista Mar - Nova Rosa da Penha, Cariacica - 11h



São Cristóvão x Nova Almeida - Campo do Alagoano, Vitória - 11h



Nova Rosa da Penha x Nova Bethânia - Nova Rosa da Penha, Cariacica - 12h



Comunidade Indígena x Romão - Campo do Alagoano, Vitória - 12h



Residencial Vista do Mestre x Parque Residencial Tubarão - Eldorado, Serra - 13h



Jabaeté x Barra do Jucu - Morada da Barra, Vila Velha - 13h



Praia de Carapebus x Serra Dourada - Eldorado, Serra - 14h



Riviera da Barra x Perocão - Morada da Barra, Vila Velha - 14h



São Torquato x Coqueiral de Itaparica - Morada da Barra, Vila Velha - 16h



Feu Rosa x Eldorado - Eldorado, Serra - 16h



Muquiçaba x Aparecida - Morada da Barra, Vila Velha - 17h



Taquara I x Planalto Serrano - Eldorado, Serra - 17h

