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Futebol

Confira horários e locais da 2ª rodada da Taça EDP das Comunidades

Cerca de mil atletas da Grande Vitória entram em campo para 20 partidas realizadas em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica neste sábado (9)

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 20:03

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

07 nov 2024 às 20:03
Sorteio de Chaves da Taça EDP das Comunidades 2024
Sorteio de Chaves da Taça EDP das Comunidades 2024 Crédito: Arthur Louzada
Com 20 jogos, a segunda rodada da Taça EDP das Comunidades 2024 começa neste sábado (9), a partir de 8h, no Campo do Alagoano, em Vitória. No gramado, Jesus de Nazareth e São Pedro abrem a sequência de jogos do dia, que ainda conta com partidas simultâneas em Vila Velha, na Serra e em Cariacica.

Confira abaixo a programação completa

MASCULINO

Jesus de Nazareth x São Pedro - Campo do Alagoano, Vitória - 8h

Santa Terezinha x Jardim Botânico - Nova Rosa da Penha, Cariacica - 8h

Alagoano x Cruzamento - Campo do Alagoano, Vitória - 10h

São Francisco x Graúna - Nova Rosa da Penha, Cariacica - 10h

Padre Gabriel x Vista Mar - Nova Rosa da Penha, Cariacica - 11h

São Cristóvão x Nova Almeida - Campo do Alagoano, Vitória - 11h

Nova Rosa da Penha x Nova Bethânia - Nova Rosa da Penha, Cariacica - 12h

Comunidade Indígena x Romão - Campo do Alagoano, Vitória - 12h

Residencial Vista do Mestre x Parque Residencial Tubarão - Eldorado, Serra - 13h

Jabaeté x Barra do Jucu - Morada da Barra, Vila Velha - 13h

Praia de Carapebus x Serra Dourada - Eldorado, Serra - 14h

Riviera da Barra x Perocão - Morada da Barra, Vila Velha - 14h

São Torquato x Coqueiral de Itaparica - Morada da Barra, Vila Velha - 16h

Feu Rosa x Eldorado - Eldorado, Serra - 16h

Muquiçaba x Aparecida - Morada da Barra, Vila Velha - 17h

Taquara I x Planalto Serrano - Eldorado, Serra - 17h

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FEMININO

Alagoano x Bairro da Penha - Campo do Alagoano, Vitória - 9h

Nova Rosa da Penha x São Francisco - Nova Rosa da Penha, Cariacica - 9h

Barramares x Jardim Guadalajara - Morada da Barra, Vila Velha - 14h

Serra Dourada x Rio Marinho - Eldorado, Serra - 15h

Os detalhes das partidas, classificação, artilharia e mais informações sobre os jogos podem ser conferidos atráves do aplicativo da competição, disponível para iOS e Android.

Cronograma Taça EDP das Comunidades 2024

➣ 09 e 16/11 - Jogos classificatórios
➣ 17/11 - Oitavas de final
➣ 01/12 - Quartas de final
➣ 07/12 - Semifinal
➣ 08/12 - Disputa pelo 3º lugar
➣ 14/12 - Finais

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