Rio Branco contrata Wadson, eleito o melhor lateral da Copa ES

O Rio Branco anunciou nesta terça-feira (05) a contratação do lateral-esquerdo Wadson, eleito o melhor atleta da posição na Copa Espírito Santo deste ano. Wadson chega ao Brancão para uma temporada cheia, com Capixabão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D, Copa Verde e Copa ES no calendário.
O novo atleta capa-preta tem 23 anos e é natural do Maranhão. Este ano, Wadson fez grande temporada vestindo as camisas do Tuntum, no Campeonato Maranhense, e do Vitória, vice-campeão da Copa ES, onde foi eleito o melhor lateral da competição. Além de finalista, ele somou dois gols e duas assistências no campeonato.
Com a chegada do novo reforço, o elenco capa-preta passa a ter duas opções para a posição: Wadson e João Paulo, titular na conquista do Rio Branco do Capixabão 2024. Sob o comando do técnico Ricardo Colbachini, o elenco se apresenta em dezembro para dar início à pré-temporada. O Campeonato Capixaba 2025, em janeiro, é a primeira competição do calendário.