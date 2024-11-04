Vitória anuncia contratação de lateral Thiago Magatão

O Vitória Futebol Clube oficializou a contratação do lateral esquerdo Thiago Magatão, de 24 anos, para integrar o elenco alvianil na próxima temporada. O reforço faz parte do planejamento do time para as disputas do Capixabão, Copa Espírito Santo e Copa Verde 2025.
Com passagens pelo futebol do Sul e de Minas Gerais, Thiago foi campeão do Módulo II do Campeonato Mineiro em 2023 pelo Mamoré-MG. Em 2024, disputou o Campeonato Amazonense pelo Operário-AM e a Divisão Especial de Santa Catarina pelo Atlético Catarinense. Agora, o jogador chega ao Espírito Santo para sua primeira experiência no futebol capixaba.
Motivado e com grandes expectativas para o novo desafio, Thiago destacou seu entusiasmo com o projeto do Vitória. "Feliz e motivado com esse grande desafio, que juntos possamos fazer um grande trabalho com excelência e coragem. Com isso, tenho certeza que vamos conquistar os objetivos do clube, títulos e colocar esse clube novamente no cenário nacional. Vamos juntos alvianil", afirmou o lateral.