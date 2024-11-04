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Reforço

Vitória anuncia contratação de lateral Thiago Magatão

Jogador foi anunciado neste domingo (3)

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2024 às 16:36
Thiago Magatão é o novo reforço do Vitória
Thiago Magatão é o novo reforço do Vitória Crédito: Vitória F.C
O Vitória Futebol Clube oficializou a contratação do lateral esquerdo Thiago Magatão, de 24 anos, para integrar o elenco alvianil na próxima temporada. O reforço faz parte do planejamento do time para as disputas do Capixabão, Copa Espírito Santo e Copa Verde 2025.
Com passagens pelo futebol do Sul e de Minas Gerais, Thiago foi campeão do Módulo II do Campeonato Mineiro em 2023 pelo Mamoré-MG. Em 2024, disputou o Campeonato Amazonense pelo Operário-AM e a Divisão Especial de Santa Catarina pelo Atlético Catarinense. Agora, o jogador chega ao Espírito Santo para sua primeira experiência no futebol capixaba.
Motivado e com grandes expectativas para o novo desafio, Thiago destacou seu entusiasmo com o projeto do Vitória. "Feliz e motivado com esse grande desafio, que juntos possamos fazer um grande trabalho com excelência e coragem. Com isso, tenho certeza que vamos conquistar os objetivos do clube, títulos e colocar esse clube novamente no cenário nacional. Vamos juntos alvianil", afirmou o lateral.

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