Vitória anuncia contratação de lateral Thiago Magatão

Thiago Magatão é o novo reforço do Vitória Crédito: Vitória F.C

O Vitória Futebol Clube oficializou a contratação do lateral esquerdo Thiago Magatão, de 24 anos, para integrar o elenco alvianil na próxima temporada. O reforço faz parte do planejamento do time para as disputas do Capixabão, Copa Espírito Santo e Copa Verde 2025.

Com passagens pelo futebol do Sul e de Minas Gerais, Thiago foi campeão do Módulo II do Campeonato Mineiro em 2023 pelo Mamoré-MG. Em 2024, disputou o Campeonato Amazonense pelo Operário-AM e a Divisão Especial de Santa Catarina pelo Atlético Catarinense. Agora, o jogador chega ao Espírito Santo para sua primeira experiência no futebol capixaba.