Rio Branco-ES e Kappa Crédito: Foto: Rio Branco SAF

Your browser does not support the audio element. Kappa é o novo fornecedor de uniformes do Rio Branco-ES

A Kappa, que veste o Vasco, Cuiabá e Guarani, é a nova fornecedora de material esportivo do Rio Branco-ES. A marca italiana vai produzir os novos uniformes capa-preta para a temporada 2025, que marca o retorno do Brancão às competições nacionais (Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série D).

As novas linhas produzidas pela Kappa serão lançadas e vendidas a partir de dezembro pelo Rio Branco. O acordo prevê uma linha completa com camisas de jogo, calções, terceiro uniforme, camisa de treino, de comissão técnica, passeio e jaqueta, além de toda linha masculina, feminina e infantil para os torcedores.

Com a chegada da Kappa, o Rio Branco encerra uma parceria com a Icone que se estendia desde 2013. Essa é a primeira vez que a empresa italiana fornece material esportivo para um time de futebol do Espírito Santo.

- É com enorme satisfação que anunciamos essa grande novidade para o torcedor capa-preta. É a união de duas grandes marcas, que passam a caminhar juntas em um momento importante e de crescimento do Rio Branco. Acreditamos na força da nossa torcida para esse momento histórico de vestir essa gigante marca. Além do futebol cada vez mais forte, vamos representar o Espírito Santo no cenário nacional com toda a qualidade que a Kappa pode proporcionar - afirmou o CEO do Rio Branco SAF, Renato Antunes.

Venda da nova camisa do Rio Branco