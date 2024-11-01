Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol capixaba

Kappa é o novo fornecedor de uniformes do Rio Branco-ES

Capa-Preta anunciou o acerto com empresa italiana nesta sexta-feira

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 14:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2024 às 14:36
Rio Branco-ES e Kappa
Rio Branco-ES e Kappa Crédito: Foto: Rio Branco SAF
Kappa é o novo fornecedor de uniformes do Rio Branco-ES
A Kappa, que veste o Vasco, Cuiabá e Guarani, é a nova fornecedora de material esportivo do Rio Branco-ES. A marca italiana vai produzir os novos uniformes capa-preta para a temporada 2025, que marca o retorno do Brancão às competições nacionais (Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série D).
As novas linhas produzidas pela Kappa serão lançadas e vendidas a partir de dezembro pelo Rio Branco. O acordo prevê uma linha completa com camisas de jogo, calções, terceiro uniforme, camisa de treino, de comissão técnica, passeio e jaqueta, além de toda linha masculina, feminina e infantil para os torcedores.
Com a chegada da Kappa, o Rio Branco encerra uma parceria com a Icone que se estendia desde 2013. Essa é a primeira vez que a empresa italiana fornece material esportivo para um time de futebol do Espírito Santo.
- É com enorme satisfação que anunciamos essa grande novidade para o torcedor capa-preta. É a união de duas grandes marcas, que passam a caminhar juntas em um momento importante e de crescimento do Rio Branco. Acreditamos na força da nossa torcida para esse momento histórico de vestir essa gigante marca. Além do futebol cada vez mais forte, vamos representar o Espírito Santo no cenário nacional com toda a qualidade que a Kappa pode proporcionar - afirmou o CEO do Rio Branco SAF, Renato Antunes.

Venda da nova camisa do Rio Branco

O Rio Branco vai comercializar todas as camisas produzidas pela Kappa para o clube. O primeiro lançamento será da Camisa 1, que vai ser apresentada oficialmente em dezembro. A pré-venda, exclusiva para sócios-torcedores, será iniciada nos próximos dias no site loja.riobrancoes.com.br. Já o cadastro para novos sócios pode ser feito no site socioriobranco.com.br.

Veja Também

Rio Branco e Porto Vitória farão final da Copa ES Sub-20 no Kleber Andrade

Vitória anuncia retorno de volante Jonata, ex-Rio Branco

Vitória anuncia retorno do lateral Wellington Foguete

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixaba Estádio Kleber Andrade Futebol Futebol Capixaba Rio Branco (AC)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados