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Decisão na base

Rio Branco e Porto Vitória farão final da Copa ES Sub-20 no Kleber Andrade

Os clubes vão decidir o título da Copa Espírito Santo Sub-20 neste domingo (03)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2024 às 16:22

Publicado em 29 de Outubro de 2024 às 16:22

Porto Vitória e Rio Branco decidem título do Sub-20
Porto Vitória e Rio Branco decidem título do Sub-20 Crédito: Jordan Nunes
Rio Branco e Porto Vitória vão decidir o título da Copa Espírito Santo Sub-20 no próximo domingo (03), às 10h30, no Estádio Kleber Andrade. A decisão será em jogo único, com disputa de pênaltis em caso de empate. A entrada para torcedores será gratuita. Representantes capixabas na próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Jr, Rio Branco e Porto Vitória são os donos das melhores campanhas da Copa ES.
O Verdão terminou a primeira fase na liderança, eliminando CTE Colatina e Rio Branco de Venda Nova na sequência. Já o Brancão avançou na terceira colocação, e depois eliminou Castelo e Vitória no mata-mata. A final também coloca frente a frente o melhor ataque contra a melhor defesa da competição. O Rio Branco marcou 31 gols na Copa ES, sendo disparado o melhor ataque do torneio. Já o Porto Vitória sofreu apenas quatro gols, tendo a defesa menos vazada.
As duas equipes também vão fazer uma reedição da final do Capixabão Sub-20 deste ano, que foi marcada pelo equilíbrio e teve o Porto como campeão. Com a campanha no Estadual, os dois times garantiram vaga na Copa São Paulo de Futebol Jr de 2025 - principal competição de base do País.
Rio Branco e Porto Vitória duelam pelo título da Copa ES enquanto se preparam para a competição nacional, marcada para começar na primeira quinzena de janeiro. No profissional, as duas equipes também vão representar o Espírito Santo no Campeonato Brasileiro da Série D.

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