Rio Branco e Porto Vitória farão final da Copa ES Sub-20 no Kleber Andrade

Porto Vitória e Rio Branco decidem título do Sub-20 Crédito: Jordan Nunes

Rio Branco e Porto Vitória vão decidir o título da Copa Espírito Santo Sub-20 no próximo domingo (03), às 10h30, no Estádio Kleber Andrade. A decisão será em jogo único, com disputa de pênaltis em caso de empate. A entrada para torcedores será gratuita. Representantes capixabas na próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Jr, Rio Branco e Porto Vitória são os donos das melhores campanhas da Copa ES.

O Verdão terminou a primeira fase na liderança, eliminando CTE Colatina e Rio Branco de Venda Nova na sequência. Já o Brancão avançou na terceira colocação, e depois eliminou Castelo e Vitória no mata-mata. A final também coloca frente a frente o melhor ataque contra a melhor defesa da competição. O Rio Branco marcou 31 gols na Copa ES, sendo disparado o melhor ataque do torneio. Já o Porto Vitória sofreu apenas quatro gols, tendo a defesa menos vazada.

As duas equipes também vão fazer uma reedição da final do Capixabão Sub-20 deste ano, que foi marcada pelo equilíbrio e teve o Porto como campeão. Com a campanha no Estadual, os dois times garantiram vaga na Copa São Paulo de Futebol Jr de 2025 - principal competição de base do País.