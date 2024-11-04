Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Zaga reforçada

Desportiva anuncia o zagueiro Pedro Botelho para 2025

Zagueiro de 34 anos chega para comandar a zaga na disputa do Capixabão e Copa ES de 2025

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 15:06

Redação de A Gazeta

Desportiva anuncia o zagueiro Pedro Botelho nesta segunda-feira Crédito: Divulgação Desportiva
Atleta com grande currículo no futebol brasileiro, acumulando passagens por clubes como Atlético Mineiro, Athletico, Vitória, CRB, além de experiência internacional, já tendo passado por Arsenal, Levante, Celta de Vigo, Estoril Praia e Rayo Vallecano, o novo defensor grená também é conhecedor do futebol capixaba, onde jogou por Nova Venécia, Real Noroeste e Rio Branco. 
Zagueiro canhoto, Botelho chega na Desportiva após ter atuado na última Série D pela Portuguesa-RJ. O defensor chega para atuar no Capixabão e Copa ES da próxima temporada.

Veja Também

Filipe Luís minimiza atrito com Gabigol e quer Flamengo ligado: 'É como se estivesse 0 a 0'

Marcelo agradece Fluminense por 'momentos inesquecíveis' e cutuca: 'Verdade, como o sol, sairá'

Flamengo vence com estrela de Gabigol e sai na frente do Atlético-MG

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados