Desportiva anuncia o zagueiro Pedro Botelho para 2025

Atleta com grande currículo no futebol brasileiro, acumulando passagens por clubes como Atlético Mineiro, Athletico, Vitória, CRB, além de experiência internacional, já tendo passado por Arsenal, Levante, Celta de Vigo, Estoril Praia e Rayo Vallecano, o novo defensor grená também é conhecedor do futebol capixaba, onde jogou por Nova Venécia, Real Noroeste e Rio Branco.
Zagueiro canhoto, Botelho chega na Desportiva após ter atuado na última Série D pela Portuguesa-RJ. O defensor chega para atuar no Capixabão e Copa ES da próxima temporada.