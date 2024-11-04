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Futebol capixaba

Nos pênaltis, Porto Vitória derrota Rio Branco e é bicampeão da Copa ES Sub-20

Times empatam em 0 a 0 no tempo normal, mas, nas penalidades, Verdão da Capital é preciso e fica com mais um título na base

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 11:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2024 às 11:18
Porto Vitória é bicampeão da Copa ES Sub-20.
Porto Vitória é bicampeão da Copa ES Sub-20. Crédito: Foto: Bissin12
O Porto Vitória é o bicampeão da Copa Espírito Santo Sub-20. Na manhã deste domingo, o Verdão da Capital empatou em 0 a 0, no tempo normal, com o Rio Branco-ES, no jogo único da final, disputado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Nas penalidades, o time do técnico Gustavo Caetano teve 100% de aproveitamento, venceu por 4 a 1 , e manteve a hegemonia na base do futebol capixaba, em 2024, ao conquistar os títulos de todas as categorias e campeonatos.

Como foi o jogo?

A decisão do título estava prevista para ser disputada em dois jogos. Mas, em comum acordo, os dois clubes fizeram a opção da final em partida única, prevista no regulamento da Copa ES. O Porto Vitória começou melhor, trabalhando no campo do Rio Branco-ES e criando mais oportunidades. Na melhor delas, o zambiano Andrew chegou a passar pelo goleiro Luiz Guilherme e finalizou por cima do gol. Com o passar do tempo, o Capa-Preta equilibrou o jogo e passou a atacar com mais eficiência e também ficou perto de marcar com o zagueiro Rhayan e o atacante Gabriel Xarife.
Porto Vitória x Rio Branco-ES, pela Copa Espírito Santo Sub-20 2024
Porto Vitória x Rio Branco-ES, pela Copa Espírito Santo Sub-20 2024 Crédito: Bissin12
Melhor fisicamente, o Porto Vitória controlou o segundo tempo e construiu as melhores oportunidades, com o zagueiro João Victor e os atacantes Luander e Davis. Com o forte calor e tamanho do campo, os jogadores sentiram o cansaço e os técnicos Gustavo Caetano e Adriano Almeida mexeram nas suas equipes. Com as mudanças, o Rio Branco-ES conseguiu equilibrar a partida e a decisão do título foi para as cobranças de pênaltis.

Como foi a decisão por pênaltis?

Nas penalidades máximas, o Porto Vitória foi preciso, converteu todas as cobranças, com Kauanzinho, Alan, Kaique e Ernani e ficou com o bicampeonato. O goleiro Montanha ainda defendeu o pênalti do zagueiro Rhayan e viu o volante Edmílson bater por sobre o gol. O único a fazer pelo Rio Branco-ES foi João Pedro, mas a disputa praticamente já estava definida.
Apesar do título, o Porto não garantiu nenhuma vaga para competições nacional. Em 2025, o time vai jogar a Copa SP de Futebol Júnior e a Copa do Brasil Sub-20.

Porto Vitória e Rio Branco-ES na Copinha

Os times sub-20 de Porto Vitória e Rio Branco-ES voltam a campo, em jogos oficiais, apenas em 2025. Também finalistas do Campeonato Capixaba Sub-20, os dois clubes garantiram as vagas para a Copa SP de Futebol Júnior, que têm início nos primeiros dias de janeiro. Verdão e Brancão aguardam as definições dos grupos e das sedes. 
Texto feito por Sidney Magno - Ge.globo

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