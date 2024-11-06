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Matheus Cocão assina contrato profissional com o Vitória

Matheus Pereira, destaque no Campeonato Capixaba Sub-20, assina seu primeiro contrato profissional com o Vitória, e projeta buscar títulos em 2025

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 12:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2024 às 12:20
Matheus começou sua trajetória nas bases do América-MG e Vila Nova-GO
Matheus começou sua trajetória nas bases do América-MG e Vila Nova-GO Crédito: Divulgação: Vitória FC
O Vitória Futebol Clube anunciou a renovação do contrato do meia Matheus Pereira, conhecido como Matheus Cocão, que assinou seu primeiro contrato profissional com a equipe. Aos 18 anos, o jogador deu seus primeiros passos nas categorias de base do América-MG e Vila Nova-GO e destacou-se no último Campeonato Capixaba Sub-20 pelo Alvianil, o que lhe rendeu a oportunidade de atuar no time principal durante a partida contra o Rio Branco, pela Copa Espírito Santo.
Matheus Cocão celebrou o momento, que considera a realização de um sonho de infância. "Estou muito feliz em renovar o meu vínculo e assinar meu primeiro contrato profissional com o Vitória! É a realização de um sonho de infância. Estou animado e cheio de expectativas para buscar títulos pelo Vitória em 2025", afirmou o meia.
O jovem defensor também compartilhou sua alegria em suas redes sociais: "Data que ficará marcada na minha vida. Com o coração cheio de gratidão, venho agradecer a Deus pela oportunidade que estou vivenciando ao assinar meu primeiro contrato profissional com o Vitória. Chegar até aqui não foi uma jornada fácil, enfrentei muitos momentos de desafios e incertezas. No entanto, com a força e o apoio da minha família, consegui superar as dificuldades e realizar o meu sonho de criança, de me tornar um atleta de futebol profissional."
Em 2025, o clube Alvianil tem como objetivo lutar por títulos no Campeonato Capixaba, Copa Espírito Santo e Copa Verde, apostando em novos talentos como Matheus Cocão para reforçar seu elenco e manter-se competitivo nas competições regionais.

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