Futebol

Taça EDP das Comunidades fecha 1ª rodada com 58 gols; veja resultados

Competição contou com vinte partidas realizadas durante todo o sábado (2) em Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica

Publicado em 03 de Novembro de 2024 às 06:00

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

03 nov 2024 às 06:00
Após dois finais de semana com partidas simultâneas em toda a Grande Vitória, a Taça EDP das Comunidades 2024 encerrou a primeira rodada com 20 jogos e 58 gols marcados. Na festa de abertura realizada no último sábado (26) a estreia foi marcada pela chuva de gols nos jogos entre Jesus de Nazareth e Alagoano, ambas da Capital e, no primeiro fim de semana de novembro, as demais equipes classificadas apresentaram o cartão de visitas para a competição com jogos em VitóriaVila VelhaSerra e Cariacica.
Jesus de Nazareth e Alagoano abriram os jogos da Taça EDP das Comunidades 2024
Jesus de Nazareth e Alagoano abriram os jogos da Taça EDP das Comunidades 2024 Crédito: Arthur Louzada

Confira os resultados

MASCULINO

Jesus de Nazareth 1 x 3 Alagoano - (Grupo A)

São Pedro 2 x 1 Cruzamento (Grupo A)

P. Residencial Tubarão 1 x 2 Serra Dourada (Grupo B)

Residencial Vista do Mestre 0 x 3 Praia de Carapebus (Grupo B)

Feu Rosa 2 x 0 Taquara I (Grupo C)

Eldorado 4 x 0 Planalto Serrano (Grupo C)

Santa Therezinha 1 x 3 São Francisco (Grupo D)

Jardim Botânico 0 x 2 Graúna (Grupo D)

São Cristovão 1 x 0 Comunidade Indígena (Grupo G)

Nova Almeida 0 x 0 Romão (Grupo G)

Padre Gabriel 0 x 1 Nova Rosa da Penha (Grupo E)

Vista Mar 1 x 2 Nova Bethânia (Grupo E)

Jabaeté 1 x 0 Riviera da Barra (Grupo F)

Barra do Jucu 1 x 1 Perocão (Grupo F)

São Torquato 0 x 6 Muquiçaba (Grupo H)

Coqueiral de Itaparica 0 x 1 Aparecida (Grupo H)



FEMININO

Jesus de Nazareth 3 x 2 Alagoano (Grupo A)

Taquara I 1 x 3 Serra Dourada (Grupo B)

Nova Rosa da Penha 3 x 1 Jardim Botânico (Grupo C)

Muquiçaba 4 x 1 Barramares (Grupo D)

Foco nos próximos jogos

Fechada a fase de apresentação e abertura da Taça, as equipes da Grande Vitória agora se preparam para os jogos da segunda rodada da competição, marcados para 9 de novembro. Os detalhes das partidas, classificação, artilharia e mais informações sobre os jogos podem ser conferidos atráves do aplicativo da competição, disponível para iOS e Android.

Cronograma Taça EDP das Comunidades 2024

➣ 09 e 16/11 - Jogos classificatórios
➣ 17/11 - Oitavas de final
➣ 01/12 - Quartas de final
➣ 07/12 - Semifinal
➣ 08/12 - Disputa pelo 3º lugar
➣ 14/12 - Finais

Premiação

Para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.
Além disso, os segundos e terceiros lugares vão contar com premiação de medalhas e um kit de uniforme completo para os 22 atletas que disputaram a competição.
Ao mesmo tempo, quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios, já que, no final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Torcida Campeã”, com um churrasco liberado para 100 pessoas.

A Taça EDP das Comunidades

Para além das quatro linhas, a competição, promovida pela Central das Comunidades (CDC), elabora ações de inclusão e transformação social aos jovens participantes. Em campo, a Taça visa promover a cultura de paz, a descoberta de talentos, valorização do futebol capixaba e fomento do esporte e da cidadania nas comunidades. Além disso, nas arquibancadas e no entorno dos gramados, ações de envolvimento com o público vão promover premiações para os moradores e torcedores.
O campeonato, tradição entre jovens atletas que buscam no futebol a inspiração para a realização de seus sonhos, é uma parceria da Rede Gazeta com a Central das Comunidades, com a EDP e com o Governo do Espírito Santo, através da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Veja Também

Kappa é o novo fornecedor de uniformes do Rio Branco-ES

Pinheiros, Castelo, Capixaba e Vilavelhense: 4 times para 2 vagas no Capixabão 2025

Rio Branco e Porto Vitória farão final da Copa ES Sub-20 no Kleber Andrade

Recomendado para você

Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações

