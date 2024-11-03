Taça EDP das Comunidades fecha 1ª rodada com 58 gols; veja resultados

Confira os resultados
MASCULINO
Jesus de Nazareth 1 x 3 Alagoano - (Grupo A)
São Pedro 2 x 1 Cruzamento (Grupo A)
P. Residencial Tubarão 1 x 2 Serra Dourada (Grupo B)
Residencial Vista do Mestre 0 x 3 Praia de Carapebus (Grupo B)
Feu Rosa 2 x 0 Taquara I (Grupo C)
Eldorado 4 x 0 Planalto Serrano (Grupo C)
Santa Therezinha 1 x 3 São Francisco (Grupo D)
Jardim Botânico 0 x 2 Graúna (Grupo D)
São Cristovão 1 x 0 Comunidade Indígena (Grupo G)
Nova Almeida 0 x 0 Romão (Grupo G)
Padre Gabriel 0 x 1 Nova Rosa da Penha (Grupo E)
Vista Mar 1 x 2 Nova Bethânia (Grupo E)
Jabaeté 1 x 0 Riviera da Barra (Grupo F)
Barra do Jucu 1 x 1 Perocão (Grupo F)
São Torquato 0 x 6 Muquiçaba (Grupo H)
Coqueiral de Itaparica 0 x 1 Aparecida (Grupo H)
FEMININO
Jesus de Nazareth 3 x 2 Alagoano (Grupo A)
Taquara I 1 x 3 Serra Dourada (Grupo B)
Nova Rosa da Penha 3 x 1 Jardim Botânico (Grupo C)
Muquiçaba 4 x 1 Barramares (Grupo D)
Foco nos próximos jogos
- BAIXE AQUI O APLICATIVO DA TAÇA EDP DAS COMUNIDADES
Android
iOS (Iphone)
Cronograma Taça EDP das Comunidades 2024
➣ 09 e 16/11 - Jogos classificatórios
➣ 17/11 - Oitavas de final
➣ 01/12 - Quartas de final
➣ 07/12 - Semifinal
➣ 08/12 - Disputa pelo 3º lugar
➣ 14/12 - Finais