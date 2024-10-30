Pinheiros, Castelo, Capixaba e Vilavelhense: 4 times para 2 vagas no Capixabão 2025

Pinheiros, Capixaba, Vilavelhense e Castelo são os semifinalistas da Série B estadual Crédito: Reprodução

Neste final de semana começam os duelos das semifinais do Campeonato Capixaba da Série B. Castelo, Pinheiros, Vilavelhense e Capixaba entram em campo pelo jogo de ida do mata-mata em busca da classificação à final e garantia de acesso à elite do Estadual – vale lembrar que o Pinheiros será julgado pelo TJD-ES nos próximos dias por incluir 7 jogadores amadores, o que infringe o regulamento da competição, que permite até seis atletas não profissionais.

Caso seja mantida a classificação, os confrontos serão: primeiro colocado do Grupo Centro-Norte, o Pinheiros vei enfrentar o Castelo, segundo do Centro-Sul. Enquanto Capixaba, líder do Centro-Sul, desafia contra o Vila, segundo do Centro-Norte. Se os confrontos sofrerem alteração, as semifinais serão decididas entre Pinheiros x Capixaba e Vilavelhense x Castelo. Por ora, a competição está paralisada até que a decisão seja anunciada.

Castelo recebe o Pinheiros no Estádio Emílio Nemer nesta sexta-feira (1), às 19h; e o Vila enfrenta o Capixaba na tarde deste sábado (2), às 15h, no Estádio Gil Bernardes. Os donos das melhores campanhas, Pinheiros e Capixaba, têm o mando de campo no segundo e decisivo jogo. Caso aconteça um empate na soma dos resultados das duas partidas, avança a equipe de melhor campanha.

Primeira fase

A primeira fase da competição contou com dois grupos de cinco clubes que disputaram jogos de ida e volta, em um modelo de pontos corridos, onde os dois primeiros colocados de cada chave avançavam à fase semifinal.

Na Chave Centro Norte, Pinheiros terminou na liderança com 21 pontos, e impressionantes 7 vitórias em 8 partidas. A vice colocação ficou com o Vilavelhense, com 19 pontos e melhor ataque disparado da competição, com 31 gols efetuados - uma média de 3,8 por jogo.