Em expansão

Shein oferece 'vitrine' para pequenos negócios do ES venderem em sua plataforma

Evento em parceria com o Sebrae vai orientar micro e pequenas empresas que buscam expansão comercial e visibilidade no digital

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 18:01

Shein tem mais de 50 milhões de consumidores no país e funciona como vitrine para pequenos negócios Crédito: Shutterstock

Recém-chegada ao Espírito Santo, a gigante do e-commerce chinesa Shein está em busca de expandir as vendas do mercado nacional. Para isso, anunciou a abertura de sua plataforma para que vendedores do Estado se cadastrem em seu marketplace.

A plataforma tem mais de 50 milhões de consumidores no país e funciona como vitrine para pequenos e médios negócios nacionais. Com o marketplace em expansão, a empresa procura levar para o meio digital produtos vendidos por pequenos negócios em mais de 28 categorias. Além de moda, principal foco da plataforma, também podem ser ofertados eletrônicos, ferramentas, produtos pet, calçados, decoração para casa, entre outros itens.

"A ideia é poder abrir oportunidade para todos os empresários que atuam com vendas de produto físico para que possam migrar para o digital. Somos o maior aplicativo de moda do país, fazendo com que os produtos possam chegar a lugares que não poderiam chegar atuando apenas no âmbito físico", afirma Thiago Farhat, gerente de Parcerias da Shein.

A Shein tem 35 pontos logísticos no Espírito Santo, localizados, em sua maioria, em Vitória e Vila Velha. Dessa forma, Thiago destaca que cidades ao redor conseguem levar os produtos ao pontos de coleta na Grande Vitória.

E, para poder orientar micro e pequenas empresas (MPEs) que querem mais visibilidae no mundo mundial, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/ES) e a gigante global do e-commerce promovem, no dia 7 de outubro, o evento Shein + Sebrae: Seu Negócio no Digital.

O encontro faz parte da campanha Gigantes do Digital, que visa realizar parcerias com grandes nomes do mercado digital, reforçando o papel do Sebrae como articulador e apoiador nas ações voltadas para gerar oportunidades de negócios e ampliar a atuação das MPEs no mercado em questão.

“O Espírito Santo foi escolhido pela Shein, de forma estratégica, para expandir sua atuação no Brasil com outros três Estados apenas, demonstrando que o potencial logístico e mercadológico é um diferencial para o nosso Estado”, explica a analista de Competitividade e Produtividade do Sebrae/ES, Claudimar Ferreira, que informou também que as vagas para o evento são limitadas.

O encontro, que acontecerá no auditório da sede do Sebrae/ES, em Vitória, é voltado somente para empreendedores e empresários dos municípios de Serra, Vila Velha e Vitória e, especialmente, para aqueles que atuem nos segmentos de moda e vestuário; beleza e cuidados pessoais; malas e viagem; brinquedos, jogos; calçados; casa e decoração; alimentos e bebidas; entre outras áreas.

Na programação, destaque para temas como “Logística, categorias e benefícios exclusivos”, “Como expandir a presença da sua marca no mercado digital”, “Melhores práticas no mercado digital” e “Suporte para abrir sua conta e começar a vender”. As inscrições estão abertas e podem ser feitas na Loja Sebrae (clique aqui para acessar).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta