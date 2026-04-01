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Direito do trabalhador

Qual o melhor dia para pedir demissão? Entenda

Pedir desligamento depois do dia 15 garante receber mais um mês de 13° salário e de férias, além de mais um mês de depósito do FGTS

Publicado em 01 de Abril de 2026 às 11:40

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 abr 2026 às 11:40
O trabalhador pode decidir romper o contrato de trabalho por diversos motivos, entre eles a possibilidade de ocupar uma posição com salário melhor em outra empresa. Mas existe um dia mais vantajoso para pedir demissão?
O especialista em Direito do Trabalho, Dilson Carvalho, explica que, do ponto de vista trabalhista, não existe uma legislação que determine um "dia ideal" para pedir desligamento do emprego, mas existem aspectos práticos importantes a considerar.
Ele orienta que o momento mais estratégico é logo após receber o salário do mês ou até o quinto dia útil do mês, pois assim você garante a remuneração integral daquele período.
Estrategicamente também é interessante pedir demissão após o dia 15º dia do mês, conforme orienta Carvalho.
“Isso porque, ao pedir demissão após o dia 15, o trabalhador garante que aquele mês será integralmente contabilizado no cálculo de benefícios proporcionais, como 13º salário e férias”, destaca.
O trabalhador que pede demissão tem direito ao saldo de salário, ao 13º salário proporcional e às férias. Entretanto, perde o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a multa de 40% e o seguro-desemprego.
Melhor dia para pedir demissão de (Núcleo de Reportagem de A Gazeta)

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