Qual o melhor dia para pedir demissão? Entenda

O trabalhador pode decidir romper o contrato de trabalho por diversos motivos, entre eles a possibilidade de ocupar uma posição com salário melhor em outra empresa. Mas existe um dia mais vantajoso para pedir demissão

O especialista em Direito do Trabalho, Dilson Carvalho, explica que, do ponto de vista trabalhista, não existe uma legislação que determine um "dia ideal" para pedir desligamento do emprego, mas existem aspectos práticos importantes a considerar.

Ele orienta que o momento mais estratégico é logo após receber o salário do mês ou até o quinto dia útil do mês, pois assim você garante a remuneração integral daquele período.

Estrategicamente também é interessante pedir demissão após o dia 15º dia do mês, conforme orienta Carvalho.

“Isso porque, ao pedir demissão após o dia 15, o trabalhador garante que aquele mês será integralmente contabilizado no cálculo de benefícios proporcionais, como 13º salário e férias”, destaca.