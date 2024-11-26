Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Tá no Lucro
  • Prazo para clientes da 123milhas recuperarem valores acaba nesta terça (26)
Problemas

Prazo para clientes da 123milhas recuperarem valores acaba nesta terça (26)

Devem estar na lista todos os credores que tinham valores a receber da 123milhas e da MaxMilhas com contratos feitos até o dia 29 de agosto, data do pedido de recuperação judicial.

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 10:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 nov 2024 às 10:00
Carrinho com propaganda da 123milhas no aeroporto de Congonhas
Carrinho com propaganda da 123milhas no aeroporto de Congonhas Crédito: Danilo Verpa/Folhapress
Os clientes da 123milhas que têm valores a receber da empresa de viagens devem consultar e habilitar a devolução das quantias até esta terça-feira (26). A plataforma para realizar os pedidos pode ser acessada pelo link https://rj123milhas.com.br/#/home
Segundo a administradora judicial, até o momento, dos quase 1 milhão de credores apenas 92.327 concordaram com os valores dos créditos detalhados na lista, enquanto outros 12.936 contestaram o saldo apresentado pela empresa. Outros 11.130 declararam à administradora que possuem valores a receber da agência de viagens, mas não foram incluídos na lista.
Devem estar na lista todos os credores que tinham valores a receber da 123milhas e da MaxMilhas com contratos feitos até o dia 29 de agosto, data do pedido de recuperação judicial. Não há garantia de que os consumidores irão recuperar o valor integral e é possível que as empresas proponham o pagamento parcelado da dívida, segundo a DPMG (Defensoria Pública de Minas Gerais).
Os primeiros da fila para o recebimento dos débitos são aqueles que possuem créditos trabalhistas, que devem ser pagos em até um ano após a aprovação do plano de recuperação judicial. O prazo para o pagamento do outros créditos será definido apenas após a apresentação do plano. A 123milhas deve apresentar o seu plano de recuperação judicial até o dia 26 de dezembro.

QUEM FAZ PARTE DO GRUPO DE CREDORES DA 123MILHAS?

De acordo com a DPMG, fazem parte da lista de credores do grupo:
- Clientes que contrataram serviços da 123milhas e que deixaram de ser prestados, tais como emissão de passagens aéreas e reservas de hospedagem canceladas;
- Clientes que têm créditos ou reembolsos referentes a compras realizadas com a 123milhas que ainda não foram quitados;
- Clientes que venderam milhas ao grupo e não receberam os valores correspondentes;
- Fornecedores, prestadores de serviços e todos aqueles que detinham direito de receber algum valor até o dia 29 de agosto de 2023.

COMO POSSO CONSULTAR A LISTA DE CREDORES?

- Acesse o site: rj123milhas.com.br
- Vá até a aba "Lista 123 Milhas", na parte superior do site
- Procure a lista publicada com a letra inicial do seu nome
- Confira se os seus dados (nome, classe de credor e valor) estão adequadamente registrados

O QUE FAZER SE OS MEUS DADOS NÃO ESTIVEREM NA LISTA DE CREDORES?

É necessário solicitar a inclusão de seus dados a partir da habilitação de crédito.
Esse processo é feito de forma extrajudicial e, por isso, não é necessário buscar o auxílio de um advogado ou da defensoria. A habilitação pode ser feita pelo próprio consumidor no site da administradora judicial pelo seguinte caminho:
- Realize o seu login no site da administradora
- Clique no link disponibilizado ao lado do "Caso queira se habilitar..."
- Preencha os dados apresentados, informando se tem ação judicial em andamento contra o grupo econômico 123milhas
- Caso a resposta seja positiva, indique os dados relativos ao processo nos campos correspondentes. É possível incluir mais de uma ação
- Clique na opção disponibilizada ao lado de "Para adicionar um novo negócio" e preencha as informações do formulário que será disponibilizado. É necessário indicar os dados do contrato celebrado com as empresas do grupo 123milhas
- Preencha as informações do modo mais criterioso possível. Envie documentos que podem servir de prova do contrato celebrado e não cumprido pela empresa. Por exemplo: comprovantes de desconto dos valores no seu cartão de crédito, de pagamento de boletos ou de transferência de valores à empresa, confirmação da compra de passagem aérea recebida no seu email, entre outros
Se o cliente tiver celebrado mais de um contrato com o grupo, o procedimento de "adicionar um novo negócio" deve ser feito quantas vezes for necessário para contemplar todos os créditos perdidos.

COMO SABER SE MINHA HABILITAÇÃO FUNCIONOU?

Os pedidos de habilitação e divergência geram uma confirmação por meio de uma nova janela no site, no email cadastrado e na aba "Área do Credor/Habilitações e Divergências". É possível checar a confirmação do pedido a partir dos três recursos.

CANAIS DE CONTATO:

- Telefone 0800-1236347
- WhatsApp (51) 3369-5042

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Milhas 123 Milhas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados