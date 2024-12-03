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O que vem por aí

Pix por aproximação e celular que vira maquininha: as tendências em pagamentos

Evento realizado em Vitória debateu as principais tendências e inovações que vão moldar o mercado de pagamentos nos próximos anos

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 10:49

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

03 dez 2024 às 10:49
Pix por aproximação é tendência para 2025
Pix por aproximação é tendência para 2025 Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Em quatro anos de funcionamento, o Pix se consolidou como o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros. Levantamento feito pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) mostrou que, no primeiro semestre de 2024, transações feitas com o Pix totalizaram 29 bilhões, um aumento de 61% em relação ao mesmo período do ano passado.
As operações feitas com a ferramenta de pagamento instantâneo nos seis primeiros meses deste ano superaram todas as outras transações dos meios de pagamento somadas — cartões de crédito, de débito, pré-pago, boleto, TED e cheque totalizaram juntos 24,2 bilhões.
E para 2025, esse meio de pagamento de transferências instantâneas deve se consolidar ainda mais na liderança, principalmente com chegada do Pix por aproximação. E no rol de tendência para o futuro dos pagamentos, também entra na lista o Tap Phone, tecnologia que possibilita o celular virar uma 'maquininha' de cartão.
Essas e outras tendências e inovações para o mercado de pagamentos foram apresentadas no Paytime Experience 2024, que reuniu em Vitória especialistas e líderes do setor na última sexta-feira (29).  
Leonardo Gomes, CEO da fintech capixaba Paytime, que atua no mercado de pagamento e serviços bancários, frisou que a grande tendência para 2025 será o Pix por aproximação, principalmente com mais aderência dos usuários a carteiras digitais nos smartphones. 

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Para ele, a vantagem do Pix por aproximação é deixar de lado a burocracia de digitar senhas, com ação semelhante a usar um cartão de aproximação. Ele conta que a tecnologia, ainda em fase piloto no Itaú e na Rede, máquina de pagamento do banco, deve se popularizar em 2025, tornando-se uma opção para todas as marcas e bancos.
"Outra grande tendência, principalmente para recebimento, é o uso de celulares como máquinas de cartão, através do aplicativo Tap Phone, lançado em 2023. Essa solução elimina a necessidade de máquinas físicas, tornando o processo de pagamento mais prático e acessível", destaca.
Leonardo Gomes, CEO da Paytime, em evento em Vitória
Leonardo Gomes, CEO da Paytime, em evento em Vitória Crédito: Divulgação
Gomes também destacou a crescente popularidade das carteiras digitais, que estão substituindo as carteiras tradicionais e os cartões de crédito. Essa tendência, impulsionada pela praticidade e segurança, deve se intensificar nos próximos anos.
Sobre o Pix por aproximação, ele aponta como uma vantagem a maior velocidade no pagamento, o que reduz fila em algumas situações, como em eventos, principalmente com a chegada do verão, quando a região de Vitória recebe muitos turistas e eventos. 
"Quanto mais rápido é o pagamento, as pessoas gastam mais. Quando você reduz uma fila, a tendência é que as pessoas gastem mais, e isso gira a economia do país", ressalta.
Entre palestrantes que participaram do evento estavam Angelo Aguilar, diretor executivo de produtos do PagBank; Paulo Fernando Hernandes, payments regional manager no Itaú BB; Rodrigo Tiago, diretor de contas da Tectoy; Nérope Bulgareli, CEO da Zig, além de Leonardo Gomes, CEO da Paytime.

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