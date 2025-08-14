Veja se pode receber

PIS/Pasep: nascidos em novembro e dezembro recebem abono a partir de sexta (15)

A parcela deste mês fecha o calendário de pagamentos em 2025. Vai receber o abono salarial quem foi contratado com carteira assinada em 2023, por no mínimo, 30 dias e remuneração de até dois salários mínimos

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 15:56

Dinheiro extra à vista para trabalhadores nascidos em novembro e dezembro. A partir desta sexta-feira (15), começam os pagamentos do PIS/Pasep 2025, realizados pela Caixa Econômica Federal, fechando o calendário de 2025.

Vai receber o abono salarial quem foi contratado com carteira assinada em 2023, por no mínimo, 30 dias e remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640). Além disso, é necessário estar inscrito no programa do Pis/Pasep há pelo menos cinco anos.

De acordo com o Ministério do Trabalho, 25,8 milhões de trabalhadores serão beneficiados, com um total de R$ 30,7 bilhões.

O valor é pago pela Caixa Econômica Federal (Pis) e pelo Banco do Brasil (Pasep), preferencialmente, com crédito em conta corrente ou em conta digital. O saque também poderá ser feito nos terminais de autoatendimento e lotéricas.

Em 2024, foram liberados R$ 27 bilhões para o pagamento do abono. Os beneficiados que não sacaram o valor têm até o dia 27 de dezembro para realizar o saque.

