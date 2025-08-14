Home
>
Tá No Lucro
>
PIS/Pasep: nascidos em novembro e dezembro recebem abono a partir de sexta (15)

PIS/Pasep: nascidos em novembro e dezembro recebem abono a partir de sexta (15)

A parcela deste mês fecha o calendário de pagamentos em 2025. Vai receber o abono salarial quem foi contratado com carteira assinada em 2023, por no mínimo, 30 dias e remuneração de até dois salários mínimos

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 15:56

Benefício no valor de até um salário mínimo é concedido anualmente a trabalhadores e servidores que atendem aos requisitos do programa; confira:

Dinheiro extra à vista para trabalhadores nascidos em novembro e dezembro. A partir desta sexta-feira (15), começam os pagamentos do PIS/Pasep 2025, realizados pela Caixa Econômica Federal, fechando o calendário de 2025.

Recomendado para você

A parcela deste mês fecha o calendário de pagamentos em 2025. Vai receber o abono salarial quem foi contratado com carteira assinada em 2023, por no mínimo, 30 dias e remuneração de até dois salários mínimos

PIS/Pasep: nascidos em novembro e dezembro recebem abono a partir de sexta (15)

Como um país emergente, o Brasil possui um risco elevado comparado aos EUA e à União Europa. Por conta disso, ter parte do patrimônio exposto a economias mais estáveis funciona como um seguro

Investir no exterior: diversificação é sinônimo de proteção e oportunidade

Votação ocorreu de forma simbólica, minutos depois de a oposição desocupar o plenário; texto vai à sanção de Lula

Senado aprova isenção do IR para quem ganha até 2 salários mínimos

Vai receber o abono salarial quem foi contratado com carteira assinada em 2023, por no mínimo, 30 dias e remuneração de até dois salários mínimos (R$ 2.640). Além disso, é necessário estar inscrito no programa do Pis/Pasep há pelo menos cinco anos.

De acordo com o Ministério do Trabalho, 25,8 milhões de trabalhadores serão beneficiados, com um total de R$ 30,7 bilhões.

O valor é pago pela Caixa Econômica Federal (Pis) e pelo Banco do Brasil (Pasep), preferencialmente, com crédito em conta corrente ou em conta digital. O saque também poderá ser feito nos terminais de autoatendimento e lotéricas.

Em 2024, foram liberados R$ 27 bilhões para o pagamento do abono. Os beneficiados que não sacaram o valor têm até o dia 27 de dezembro para realizar o saque.

Leia mais

Imagem - Senado aprova isenção do IR para quem ganha até 2 salários mínimos

Senado aprova isenção do IR para quem ganha até 2 salários mínimos

Imagem - 13 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 12 mil no ES

13 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 12 mil no ES

Imagem - Começam pagamentos do PIS/Pasep para nascidos em setembro e outubro

Começam pagamentos do PIS/Pasep para nascidos em setembro e outubro

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais