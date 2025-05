Ensino médio

Pagamento de nova parcela do Pé-de-Meia começa segunda-feira (26)

Cerca de 3,4 milhões de estudantes em todo o país receberão a terceira parcela de 2025 do incentivo frequência, no valor de R$ 200

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 24 de maio de 2025 às 16:59

Parcela do programa Pé-de-Meia é creditada em conta poupança Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica inicia o pagamento de nova parcela do programa Pé-de-Meia, do governo federal, na próxima segunda-feira (26). Nesta terceira parcela de 2025, cerca de 3,4 milhões de estudantes em todo o país receberão o incentivo frequência no valor de R$ 200, conforme o mês de nascimento (veja a tabela abaixo). A parcela será creditada em conta poupança, aberta automaticamente em nome dos estudantes e os valores poderão ser movimentados preferencialmente pelo aplicativo Caixa Tem.>

Mês de nascimento - Data do pagamento

Janeiro e fevereiro - segunda-feira (26)

- segunda-feira (26) Março e abril - terça-feira (27)

- terça-feira (27) Maio e junho - quarta-feira (28)

- quarta-feira (28) Julho e agosto - quinta-feira (29)

- quinta-feira (29) Setembro e outubro - sexta-feira (30)

- sexta-feira (30) Novembro e dezembro - 2 de junho >

Os estudantes contemplados poderão consultar informações escolares, regras do programa e verificar o status de pagamentos (rejeitados ou aprovados) por meio do aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação. Outras informações relacionadas ao pagamento do benefício podem ser consultadas nos aplicativos Caixa Tem ou Benefícios Sociais.>

Programa Pé-de-Meia

O programa Pé-de-Meia foi instituído pela Lei 14.818/2024 e prevê pagamento de incentivo financeiro a alunos matriculados no ensino médio regular e ensino médio da Educação de Jovens e Adultos (EJA), que mantenham a frequência escolar adequada e que atendam critérios, como possuir CadÚnico, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e ter idade máxima de 24 anos. >

>

Ao realizar a comprovação da matrícula, o aluno recebe R$ 200. As outras nove parcelas serão depositadas nas contas de estudantes que tenham frequência acima de 80%. Além das parcelas mensais, os alunos que forem aprovados receberão o valor de R$ 1.000,00 por ano escolar, mas que só poderá ser sacado na formatura do ensino médio. >

Já os estudantes que realizarem o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e comprovarem a participação na prova ao final do 3º ano serão contemplados com um valor adicional de R$ 200, que será pago em parcela única. Somando todas as parcelas recebidas, a poupança pode chegar a R$ 9.200 por aluno. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta