Saiba como

Inadimplentes podem conseguir descontos para dívidas em mutirão na Justiça do ES

Ação de conciliação tem atendimentos em Cariacica, em São Mateus, em Colatina e na Serra e oferece até 50% de desconto e parcelamento em até 15 vezes

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de maio de 2025 às 15:17

Ação de renegociação e quitação de dívidas vai atender consumidores de quatro cidades capixabas Crédito: Alexey Tulenkov / Freepik

Capixabas inadimplentes com a antiga Dacasa Financeira podem conseguir descontos ou quitação das dívidas através de uma ação de conciliação promovida pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). A ação, iniciada nesta quarta-feira (28) em Cariacica, oferta até 50% de desconto sobre o valor da causa para pagamento à vista.>

Além disso, as dívidas podem ser quitadas com 40% de desconto para pagamento parcelado, com possibilidade de refinanciamento da dívida em até 15 parcelas.>

Segundo o Tribunal de Justiça, os cidadãos com dívidas receberam mensagens enviadas através do WhatsApp pela própria Dacasa, “que demonstrou interesse em negociar todos os débitos judicializados de forma conciliatória”, informa o TJES, salientando que as audiências de conciliação serão realizadas presencialmente. >

Leia mais Confira como aumentar a restituição do Imposto de Renda 2025

Em Cariacica, a ação acontece até a próxima sexta-feira (30), das 10h às 17h, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), situado no 2º andar do Fórum Doutor Américo Ribeiro Coelho, na Rua São João Batista, nº 1000, no bairro Alto Laje. Para as audiências, o cidadão deve comparecer com documento de identificação com foto.>

>

Após o encerramento da ação em Cariacica, as negociações serão realizadas em Colatina, no período de 2 a 6 de junho. Na sequência, São Mateus recebe a ação de 9 a 13 de junho. Por fim, as quitações e renegociações poderão ser feitas na Serra, entre 7 e 11 de julho.>

Vale salientar que os atendimentos serão feitos para cidadãos com processos registrados especificamente no município de atendimento. Ou seja, se o morador tem débitos com a Dacasa em Cariacica, deve buscar pelo atendimento na mesma cidade. >

➥ Segundo o TJES, todas as ações serão realizadas nos fóruns de cada município. >

Colatina: Fórum Juiz João Cláudio, na Praça Sol Poente (nº 100), no bairro Esplanada;





Fórum Juiz João Cláudio, na Praça Sol Poente (nº 100), no bairro Esplanada; São Mateus: Fórum Desembargador Santos Neves, na Avenida João Nardoto (nº 140), no bairro Jakeline;





Fórum Desembargador Santos Neves, na Avenida João Nardoto (nº 140), no bairro Jakeline; Serra: Fórum Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa, na Avenida Carapebus (nº 226), no bairro São Geraldo.

>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta