Fim da isenção de IR em investimentos: veja o que muda para poupador

Entenda como o fim da isenção de Imposto de Renda para aplicações como LCI e LCA reduz a vantagem delas em relação a outros investimentos de renda fixa, como CDBs ou Tesouro Direto

Publicado em 10 de junho de 2025 às 18:09

Na busca por compensar a revogação do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o governo federal anunciou no último domingo (8) a proposta de cobrar uma alíquota de 5% sobre os rendimentos de aplicações financeiras como as Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e as Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), títulos tradicionalmente isentos de tributo. >

A medida, que ainda precisa ser enviada ao Congresso Nacional por meio de Medida Provisória, busca ampliar a arrecadação, mas deve mexer com o bolso de quem investe em produtos de renda fixa que, até então, ofereciam vantagens fiscais relevantes. >

Caso a mudança seja aprovada, investimentos realizados a partir de 2026 sofrerão a nova tributação, enquanto aplicações feitas até 31 de dezembro de 2025 permanecerão protegidas pela isenção anterior. >

Mas o que muda para poupadores e investidores? O impacto estimado na rentabilidade desses papéis já começa a ser sentido nas projeções do mercado, sinalizando um novo cenário para quem busca diversificar e proteger o patrimônio.>

As LCIs e LCAs são títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras. Podem ser adquiridos através de bancos ou corretoras de investimentos. Quem investe em um está, de certa forma, emprestando dinheiro à instituição.>

Com a isenção de IR atualmente em vigor, o retorno dos LCIs e LCAs é exatamente o informado no momento do investimento. Com a nova MP, o valor sofrerá um desconto de 5%, o que reduzirá a rentabilidade líquida. O novo tributo deverá incidir apenas sobre as aplicações feitas após a promulgação da medida.>

Para o planejador financeiro Caio Souza, como hoje esses produtos são totalmente isentos, acabam sendo uma escolha muito vantajosa para quem busca segurança e bom retorno líquido.>

“Essa tributação de 5% reduz um pouco a vantagem das LCIs e LCAs em relação a outros investimentos de renda fixa, como CDBs ou Tesouro Direto. A expectativa é que os bancos tenham que oferecer taxas maiores nesses produtos para manter o interesse dos investidores”, detalha.>

Erika Carvalho Almeida, membro do Comitê de Conteúdo Qualificado de Economia e Finanças do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo (Ibef-ES), acrescentou que o aumento do IOF encarece operações como empréstimos, financiamentos e câmbio, o que pode afetar não só empresas, mas também investidores que utilizam crédito ou fazem movimentações internacionais.>

Souza orienta ainda que, se o poupador costuma investir nesses ativos pela isenção, talvez seja o momento de aproveitar as condições atuais, enquanto ainda estão valendo.>

“Mais para a frente, será fundamental comparar a rentabilidade líquida, o prazo e o perfil de risco dos emissores antes de decidir onde alocar”, orienta.>

Como alternativas a partir da tributação das LCIs e LCAs, Erika Almeida explica que começam a se tornar mais competitivas aplicações como:>

Tesouro Direto (Tesouro Selic, IPCA e Prefixado): por ter mais previsibilidade e segurança.



CDBs de bancos médios com boas taxas e garantia do FGC (Fundo Garantidor de Créditos).



Fundos de renda fixa de baixo custo e boa gestão ativa, que podem superar a rentabilidade líquida de LCI e LCA, agora tributadas.

Outras medidas

Além da cobrança de IR sobre LCIs e LCAs, a proposta do governo é aumentar a tributação da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) para instituições financeiras e a taxação de apostas esportivas.>

Ainda está na lista de propostas do governo uma cobrança fixa de 17,5% tanto sobre títulos e fundos de renda fixa quanto sobre renda variável, no lugar da taxação progressiva que existe hoje sobre as aplicações financeiras, que varia entre 15% e 22,5%.>

Para o planejador financeiro Caio Souza, isso acaba mudando a maneira de o consumidor investir e tem impacto direto na forma como os investidores vão tomar decisões.>

"Quanto mais tempo o investidor fica, menos imposto ele paga. Com essa nova proposta, isso se inverte: passa a beneficiar quem investe no curto prazo e acaba penalizando quem tem uma visão de longo prazo", detalha.>

Erika Almeida acrescentou ainda que a recalibragem do IOF pode afetar o custo de operações financeiras de curto prazo. >

"O aumento do IOF eleva diretamente o custo de operações de crédito de curto prazo, como empréstimos pessoais, cheque especial e financiamentos. Para empresas, a medida também encarece o capital de giro e as operações de câmbio, o que pode gerar impacto no planejamento financeiro e repasse de custos. Na prática, isso pode reduzir a atratividade de algumas operações e forçar maior cautela na tomada de crédito", detalha.>

