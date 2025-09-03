Cai no domingo

Feriado de 7 de setembro não será transferido para o dia seguinte; entenda

Confusão surgiu após circular boatos nas redes sociais sobre a mudança; veja os direitos dos trabalhadores

Alberto Margon

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 16:09

A informação foi desmentida pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), responsável pela publicação dos feriados e pontos facultativos do ano Crédito: Shutterstock

O feriado de 7 de setembro, que em 2025 cai em um domingo, não será transferido para segunda-feira (8). Informações que circulavam nas redes sociais diziam que a mudança beneficiaria 2 milhões de pessoas. A confusão aconteceu por conta do feriado de Nossa Senhora da Luz, em Curitiba, comemorado no dia 8 de setembro.

Em Vitória, também será feriado no dia 8 (Dia de Nossa Senhora da Vitória), mas só vale para o município e não tem a ver com alguma mudança no calendário nacional.

A informação foi desmentida pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), responsável pela publicação dos feriados e pontos facultativos do ano, que negou a mudança do dia ao portal Valor Econômico e afirmou que o feriado nacional está mantido para o domingo, como consta na portaria MGI n° 9.783/2024.

Quem trabalha no dia recebe dobrado?

Segundo a advogada trabalhista e professora de Direito Jeane Martins, depende da escala. Quem trabalha na 12x36 ou 24x48 não recebe dobrado no domingo, mesmo sendo feriado, por que terá uma fogo logo em seguida.

No entanto, quem trabalha na escala 6x1, por exemplo, e precisou comparecer num feriado que caiu no domingo, deve receber dobrado ou ter direito a uma folga compensatória logo em seguida.

Um feriado nacional pode ser transferido?

Somente por meio de uma lei, afirma Jeane, um feriado nacional pode ser trocado de dia. Ela pontuou que não há a mudança automaticamente para um dia útil caso o feriado seja no fim de semana. O que pode acontecer são negociações entre sindicatos e empresas ou entre servidores e órgãos públicos.

“O que eu já presenciei foram casos em que o feriado era na quinta, por exemplo, e a sexta-feira acabou sendo ‘enforcada’ também. Mas isso por meio de norma coletiva, um ajuste solicitado pelo sindicato. Aí a sexta-feira não trabalhada foi compensada na semana seguinte. Isso pode acontecer”, ressalta.

Este conteúdo foi escrito por um aluno do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão de Gisele Arantes.

